'Confio muito no trabalho do Vitória', diz o pressionado Ramon

Ramon Menezes vive uma semana difícil no Vitória. Após a derrota fora de casa no último sábado (17) para o Brasil de Pelotas por 1x0, o técnico terá outro confronto direto na zona de rebaixamento da Série B. Nesta terça-feira (20), enfrenta a Ponte Preta no Barradão, às 21h30.

O rubro-negro não vence há sete jogos. A última vitória foi diante do Brusque, por 3x1, no Barradão, no dia 19 de junho. O time tem apenas nove pontos somados em 12 jogos. São cinco derrotas, seis empates e apenas aquela vitória.

O próprio treinador só venceu duas partidas à frente do clube que comanda há um mês e uma semana. Além do resultado sobre o Brusque, bateu o Internacional por 3x1 fora de casa pela terceira fase da Copa do Brasil, resultado que classificou o Leão diante de um favorito.

"Eu confio muito no trabalho que vem sendo feito. Vou passar confiança para esses atletas. Hoje (sábado) não gostei do nosso primeiro tempo, porque num jogo como esse é preciso entrar em campo no limite da concentração, no limite das partes física e técnica. Não entramos nesse limite, apenas no segundo tempo que criamos oportunidades e poderíamos ter feito um ou dois gols. Então é preciso recuperar esses jogadores para colocar um time forte contra a Ponte", disse o treinador após a derrota para o Brasil.

O meia Eduardo, que entrou na etapa final do duelo em Pelotas, também lamentou a falta de concentração da equipe e a atuação ruim na etapa inicial: "Sabíamos que eles vinham num momento difícil, assim como a gente. Tentamos muito na reta final, mas não conseguimos o gol. Sofremos o gol numa falta de atenção. Agora, é trabalhar para conseguir três pontos em casa. E, podem ter certeza, vamos dar a volta por cima".

Esse é o pior início do Vitória em três anos disputando a Série B. Em 2019, o time chegou à 12ª rodada com 10 pontos somados. Em 2020, melhorou o rendimento com 17 pontos na mesma rodada. Atualmente, tem apenas nove.

"Agora é recuperar os jogadores. Temos um jogo difícil pela frente contra a Ponte, jogando em casa. Temos que fazer a mesma guerra que foi aqui. O Brasil entrou em campo como se fosse uma final de campeonato. Vamos entrar contra a Ponte como se fosse uma final de campeonato, também. Eles também estão na parte de baixo da tabela, temos que voltar a vencer na competição", disse Ramon Menezes.