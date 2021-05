Confira 5 casas na Bahia para você se isolar nesse período de pandemia

O dia a dia caótico das metrópoles costuma ser um estímulo para os moradores desses locais buscarem destinos tranquilos para sair da rotina, sobretudo nesse momento de pandemia. Por isso, dar uma arejada – mantendo todos os cuidados necessários – é uma excelente pedida. Pensando nisso, o Alô Alô Bahia separou 5 imóveis na Bahia para quem quer fugir de aglomeração e dar uma desacelerada. Tome nota, compartilhe com os amigos e bom descanso.

1 – Casa Boa Sorte - Itacaré

A Casa Boa Sorte fica no condomínio Villas de São José, um dos melhores – se não o melhor – de Itacaré, com casas ótimas e super reservado. Possui 4 suítes, uma sala super espaçosa e toda de vidro e cozinha com ligação direta na piscina. O acesso à Prainha e à Praia de São José é super fácil, nem 10 minutos de caminhada, saindo de dentro do condomínio. Um verdadeiro paraíso para descansar!

2- Casinha da Floresta- Gamboa, Morro de São Paulo

O loft possui 80m2 de trabalho artesanal em madeira e vidro no meio da Mata Atlântica, com um terraço a partir do qual podem ser observados pássaros, macaquinhos e outras espécies. Fica próximo da praia de areia branca e empoeirada de Gamboa, na ilha de Tinhare, ao lado da famosa aldeia do Morro de São Paulo.

3- Casa com vista para o mar – Itacaré

A linda casa com vista com mar também fica no condomínio Villas de São José, em Itacaré. Possui dois quartos que acomodam até 6 pessoas. Localizada em meio a natureza, fica próxima de uma praia vazia.

4 – Bangalô em Itapororoca – Trancoso

Afastado do Quadrado, esse bangalô fica em Itaoporoca, perto do mar e cercado de natureza. A piscina, o jardim, os móveis e a decoração chamam atenção. No Booking, o imóvel ganhou nota 10.

5- Apartamento – Praia do Forte

O apartamento está localizado no Condomínio Villa da Enseada e possui 2 quartos confortáveis e bem decorados. Aceite até 4 hóspedes e disponibiliza a opção de poder contratar à parte os serviços de uma cozinheira pessoal.

