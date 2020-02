Confira 5 dicas para otimizar o embarque no aeroporto de Salvador no Carnaval

O período de Carnaval aumenta o fluxo de pessoas chegando e saindo da capital baiana. Do dia 17 de fevereiro até 1º de março, serão operados 2.407 voos no Salvador Bahia Airport, chegando a 380 mil assentos disponibilizados pelas companhias áreas. Com o aumento do movimento, os passageiros devem ficar atentos a algumas recomendações, como acessar a área de embarque com antecedência.

Para turistas e soteropolitanos que utilizam o Salvador Bahia Airport, é importante ficar atento à recente ampliação do local, que permitiu o aumento da capacidade de movimentação de passageiros de 10 para 15 milhões por ano. A área de embarque conta agora com opções diversas de alimentação e varejo, além de outras facilidades, dando mais comodidade e tranquilidade ao passageiro.

1. Chegue cedo ao aeroporto

O recomendado é chegar ao aeroporto com antecedência de, no mínimo, 3 horas para voos internacionais e 2 horas para voos domésticos. Essa dica vale principalmente depois que o aeroporto de Salvador realizou uma ampliação de mais de 13 mil m² na área de embarque, o que aumentou o tempo de deslocamento dos passageiros até os portões de embarque.

2. Antecipe o seu embarque

A melhor dica para garantir seu voo é entrar na área de embarque logo após fazer o check-in. Após uma ampliação da oferta comercial na área restrita aos passageiros, as lojas do aeroporto de Salvador estão com mais variedades de serviço, reunindo tanto marcas locais quanto globais, criando o ambiente ideal para o passageiro aguardar a hora do voo.

3. Acompanhe as informações do seu voo

O momento do embarque também é otimizado com as informações disponibilizadas nos painéis eletrônicos. No aeroporto de Salvador, para os voos domésticos com acesso pelo Píer Norte, o número do portão aparecerá 60 minutos antes do horário programado de decolagem, enquanto que os voos domésticos no Píer Sul terão os dados do portão informados 70 minutos antes. Já para voos internacionais, os passageiros podem ver o número do portão 120 minutos antes do horário marcado para a decolagem. Esta nova regra inibe os transtornos gerados por eventuais mudanças após a acomodação dos passageiros próximos ao portão de embarque previamente informado e garante o deslocamento tranquilo dos passageiros ao seu destino correto.

4. Priorizando a locomoção

Passageiros idosos ou com dificuldade de locomoção devem solicitar ajuda (como cadeiras de rodas) às companhias aéreas, diretamente nos guichês de check-in ou no momento da compra da passagem. Além disso, no corredor de acesso ao novo píer do aeroporto de Salvador há esteiras rolantes que auxiliam no deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.

5. Fique ligado nos horários de funcionamento

São diversos os estabelecimentos, entre alimentação e lojas, que funcionam 24 horas no Salvador Bahia Airport, além de serviços como caixas eletrônicos, táxis, farmácia e operadores de turismo. Dessa forma, o passageiro sempre tem à sua disposição facilidades e conforto para desfrutar melhor da experiência da viagem. Veja a lista completa de operações comerciais 24 horas.

Alimentação: Bento Café, Mariposa Café, Tabuleiro, Bob’s, Giraffa’s, Abdul, Ritazza Café e Delta Café;

Lojas: DFA (Duty Free), DFA (Duty Paid), Bento Empório, Brasileiríssima e Brasileiríssima Casa;

Serviços: Taxis, Caixas Eletrônicos, Farmácia, TCH Turismo, Cassi, All Tour e CVC/Grou/Sauípe.

