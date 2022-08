Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia neste final de semana (20 e 21)

ACM Neto (União Brasil)

Sábado

Manhã

9h55 - Carreata em Santo Estevão

12h15 - Carreata em Amélia Rodrigues

Tarde

13h50 - Carreata em Coração de Maria

15h35 - Carreata em Conceição do Jacuípe

Noite

Reuniões com equipe de campanha

Domingo

Manhã

10h - Carreata em Tanquinho

11h35 - Carreata em Candeal

Tarde

13h10 - Carreata em Ichu

16h - Evento político em Conceição do Coité, na Praça da Matriz



Jerônimo Rodrigues (PT)

Sábado

Manhã

7h às 9h – Entrevistas

9h30 – Urandi | Carreata

11h – Pindaí | Carreata

Tarde

13h – Candiba | Carreata

15h – Palmas de Monte Alto | Carreata

17h – Iuiu | Carreata

19h – Malhada | Carreata

19h30 – Carinhanha | Comício

Domingo

Manhã

8h30 – Salvador | Carreata pelas ruas do Subúrbio Ferroviário

Tarde

18h – Salvador | Reunião com a coordenação da campanha





João Roma (PL)

Sábado

Manhã

9h - Visita a Festa do Café em Itabela

Tarde

14h30 - Reunião com lideranças políticas em Eunápolis

16h30 - Visita à Casa da Direita

Domingo

Manhã

8h - Evento Político em Itamaraju





Kleber Rosa (PSOL)

Sábado

Manhã

9h - Visita ao terreiro Ilê Asipá (Bairro da Paz-Salvador)

10h30 - Lançamento do Comitê do candidato a deputado federal Nilo Rosa (REDE), no bairro da Saúde, em Salvador

Tarde

Reunião com lideranças comunitárias de Salvador no comitê 50, localizado no Rio Vermelho, Rua Vieira Lopes

Noite

Visita a bairros da periferia de Salvador



Domingo

Manhã

10h - Caminhada no Uruguai

Tarde

Panfletagem no Barradão



Giovani Damico (PCB)

Sábado

Manhã

10h - A caravana do Poder Popular visita os espaços de atuação social de base em Teixeira de Freitas

10h20min Panfletagem, diálogo e visita à Feira

Tarde

14h - Encontro com militantes do PCB e UJC

15h - Visita à UFSB

Noite

18h - Atividade de integração do Comitê do Poder Popular

*A agenda do domingo não foi divulgada