Confira a programação completa da 1ª Festa de Santa Dulce dos Pobres

Hoje é dia de celebrar o amor, renovar a fé e se conectar com uma doce luz. É que 13 de agosto é a data em que é comemorado o dia de Santa Dulce dos Pobres, primeira mulher brasileira a ser declarada santa pela Igreja Católica.

Para festejar o dia do Anjo Bom da Bahia, haverá uma programação especial preparada pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Os festejos começam logo pela manhã, às 9h, com uma missa solene presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha.

E a comemoração nesta quinta tem um toque especial: é a primeira festa de Dulce como santa - ela foi canonizada em outubro do ano passado.

Como o santuário suspendeu a presença de fiéis durante as missas nesse período festivo, a celebração só poderá ser acompanhada de forma virtual. A transmissão será feita gratuitamente pelas redes sociais das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), pelo Instagram (@santuariosantadulce), Facebook (@santuariosantadulce) e YouTube (obrasirmadulce).



A missa solene é um dos pontos altos da programação da 1ª Festa da Santa Dulce dos Pobres, que desde o dia 1º de agosto tem tido uma programação especial com diversas homenagens para Dulce.

Quem não puder acompanhar a missa pela manhã terá outros momentos para orar e reverenciar a santa baiana, já que a programação virtual (ver abaixo) segue até 18h25, quando será encerrada com a novena.

PROGRAMAÇÃO

9h - Missa solene, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha

10h30 - Santa Dulce mudou minha vida

14h30 - Bate-papo sobre espiritualidade

14h45 - Quadros infantis

14h50 - Cartas de Santa Dulce dos Pobres

14h53 - Passos de Santa Dulce dos Pobres

14h58 - Eu vou pelo caminho da fé

15h00 - Terço de Santa Dulce dos Pobres, com Bênção do Santíssimo

18h00 - Memorial na sua casa

18h03 - Sementes de Amor

18h05 - Eu vivi a Canonização

18h07 - Romaria virtual

18h12 - Eu vou pelo caminho da fé

18h16 - Santa Dulce mudou minha vida

18h20 - Cartas de Santa Dulce

18h25 - Novena

Visita ao santuário

Os fiéis só voltarão a acompanhar missas de forma presencial no Santuário de Santa Dulce a partir de sexta-feira (14). O planejamento é para evitar que devotos se aglomerassem na missa em celebração à santa baiana no dia dedicado a ela.

Apesar da festa de Dulce ser virtual, as visitas ao Santuário (exceto em horário de missa) e à Capela das Relíquias, onde está o túmulo da freira baiana, ocorrerão normalmente nesta quinta, após a realização da missa. As visitas são limitadas a 50 pessoas por vez e todos deverão ter sua temperatura aferida antes de adentrar ao espaço. Além disso, será obrigatório o uso de máscaras faciais.

A sugestão é que cada grupo de visitantes permaneça no Santuário por um período de 10 minutos, para que mais pessoas possam ter oportunidade de ter acesso ao espaço. Na Capela das Relíquias o fluxo será contínuo, sem permanência no local. A visitação aos espaços poderá ser feita todos os dias, nos seguintes horários: Santuário Santa Dulce dos Pobres: 10h30 às 14h30 e Capela das Relíquias: 10h30 às 16h30.

Na retomada das missas as regras são as mesmas. Serão apenas 48 devotos por celebração, sentados com distância de 1,5 metro, e a igreja contará com totens de álcool em gel para higienização das mãos, tapetes sanitizantes para os pés.

