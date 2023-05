Confira a programação completa do São João de Cachoeira

A Prefeitura de Cachoeira divulgou a grade de atrações completa para o São João 2023. A festa terá início no dia 22 de junho e vai até o dia 25 de junho. Entre os artistas estão Bell Marques, João Gomes, Simone (ex-dupla de Simaria) e Edson Gomes.

“O nosso tradicional São João vem com atrações de peso neste ano. Serão quatro dias de muito forró. Esta festa é muito importante para a economia e o turismo do nosso município. O período gera de forma direta e indireta diversos empregos temporários, entre contratações da Prefeitura e do comércio local. Além dos barraqueiros e ambulantes, que trabalham na festa e conseguem levar seu sustento para casa. Muitos ganham o suficiente para se equilibrar financeiramente por meses”, avaliou a prefeita Eliana Gonzaga.

Um curso de formação destinado aos ambulantes e barraqueiros será realizado nesta sexta (26) pela gestão municipal, por meio da Secretaria de Cultura. O programa é aberto para toda a população que deseja participar, especialmente para os funcionários do setor turístico da cidade.

Programação

22 de junho



19h:30 - Abertura oficial com Filarmônicas

20h:30 - Sine Calmon

22h:30 - Simone Mendes

00h:30 - Anna Catarina

02h:30 - Vitor Fernandes



23 de junho



18h - Tríduo em Louvor a São João

18h:30 - Quadrilhas

20h:30 - Danton do Acordeon

22h:30 - Nadson Ferinha

00h:30 - Edson Gomes

02h:30 - Toque Dez





24 de junho



18h - Atração local

20h:30 - Léo Novo Som

22h:30 - Cavaleiros do Forró

00h:30 - Nenho

02h:30 - Santana



25 de junho



18h:30 - Atração local

20h:30 - Atração local

22h:30 - João Gomes

00h:30 - Geraldo Azevedo

02h:30 - Bell Marques