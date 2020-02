Confira a programação do Carnaval de Salvador nesta segunda

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Segunda (24)

• 16h00 - TRIO INDEPENDENTE - Putito Rex

• 16h15 - TRIO COMCAR / TRIO INDEPENDENTE - Pabllo Vittar

• 16h30 - CAMALEÃO - Bell Marques

• 17h00 - FILHOS DE GANDHY - Banda Gandhy Show

• 17h30 - FILHAS DE GANDHY - Banda Filhas de Gandhy

• 17h45 - FECUNDANÇA / CORUJA - Ivete Sangalo

• 18h15 - MEU E SEU - Harmonia do Samba

• 18h45 - ME ABRAÇA - Durval Lelys

• 19h15 - TRIO INDEPENDENTE ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - Banda Armandinho, Dodô e Osmar

• 19h30 - CROCODILO - Daniela Mercury

• 20h00 - PRAIEIRO - Jammil

• 20h30 - BALADA / UAU - Babado Novo

• 21h00 - TI LINCOLN E DUAS MEDIDAS (BT) - Lincoln e Duas Medidas

• 21h15 - CORTEJO AFRO - Grupo Cortejo Afro e convidados

• 21h30 - MUZENZA - Banda Muzenza

• 22h00 - DD NO COMANDO - Denny Denan

• 22h15 - VEM SAMBAR / JAKÉ - Bambeia

• 22h30 - TRIO INDEPENDENTE - Geronimo

• 22h45 - MALÊ DEBALÊ - Banda Malê Debalê

• 23h15 - ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE - Banda Roma Negra

• 23h30 - TE TE TE - DJ e Ala de Dança

• 23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Adriano Rezende

• 00h00 - TRIO INDEPENDENTE - É o Tchan

• 00h15 - TRIO INDEPENDENTE - Tayrone

• 00h30 - TRIO INDEPENDENTE - Carla Cristina

• 00h45 - TRIO INDEPENDENTE - Márcia Castro

• 01h00 - TRIO INDEPENDENTE - Leo Santana

Circuito Osmar (Campo Grande)

Segunda-feira (24)

10h30 - Banda Didá Feminina

11h00 - K Entre Nós

11h15 - Banda da Saudade

11h45 - Banda Celebração e Convidados

13h00 - La Furia

13h15 - Claudia Leitte

13h30 - Fit Dance

13h45 - As Muquiranas Psirico

14h15 - Banda Mudança do Garcia

15h15 - Trio Independente Igor Kannario

15h30 - Trio Independente Hiago Danadinho

15h45 - É com Esse que Eu Vou

16h15 - O Poeta

16h45 - Magary Lord

17h00 - Filhos de Jorge

17h15 - Trio Comcar

17h30 - Millenar

17h45 - Trio Independente Edu Casanova

18h00 - Ilê Aiyê

18h30 - Viola de Doze

19h00 - Banda Percussão Filhos da Feira

18h30 - Pagodão

19h00 - Bitbom / Dona do Cabaré

19h30 - Four Days

20h00 - Samba Junino

20h30 - 2 da Gira

Circuito Batatinha (Pelourinho)

Segunda (24)

• 16h30 - PULANDO E BRINCANDO - INFANTIL

• 16h45 - FILHOS DE KORIN EFAN

• 17h00 - MUTANTES

• 17:15 - TAMBORES E CORES

• 17:30 - AFROBOGUM

• 17h45 - LAROYE ARRIBA

• 18h00 - MANIA DE SAMBAR

• 18h15 - INSABA MAZA

• 18h30 - BABAFOMAN

• 18h45 - NAMANDU

• 19h00 - AFOXÉ ÒMO IZO

• 19h15 - FUTURO DO REGGAE

• 19h30 - IJEXA DA BAHIA

• 19h45 - RODOPIO

• 20h00 - FILHOS DE OMOLU

• 20:30 - MUNDO NEGRO

• 20h45 - ARCA DE AXE

• 21h00 - TEMPLO DOS ORIXAS

Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)

Segunda (24)

Bloco Balãozinho

Bloco As Nordestinas

Bloco Quase Pereita

Bloco Sei Lá Yes

Bl. Philosofia Do Reggae

Bloco Afrotambor

Bloco Segue O Fluxo

Bloco Swing & Marotos

Bloco Birimbada

Bloco Do Gordinho

Bloco Dos Piratas

Bloco As Piriguetes

Shows no Centro Histórico

Segunda (24)

• Largo do Pelourinho

o 18h - Projeto 03 Artistas - Pradarrum - Saudação às matriarcas - Gabi Guedes, Doudou, Nãnan

o 20h30 - Projeto 03 Artistas - Eu sambo mesmo - Luciano Salvador Bahia, Simone Motta, Mazzo Guimarães

o 23h – Pra Casar



• Pedro Archanjo

o 15h30 - Baile Infantil - Banda Gatos Multicores

o 17h – a confirmar

o 19h – Zeca Freitas & Orquestra

o 21h30 – Júlio Caldas

o 00h – Alexandre Leão



• Tereza Batista

o 15h – Mr. Armeng

o 17h30 - Vandal

o 20h - Escola de Música Irmãos Macêdo

o 22h30– Danzi & Jahfreeka Soul



• Quincas Berro D'Água

o 15h – Rebeca Tárique

o 17h - Marcato

o 19h30 – Shalom Adonay e Viola Paraguaçu

o 22h – Bailinho de Quinta

o 00h30 – Ana Mametto

Bairros