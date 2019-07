Confira a programação especial para a festa de Senhora Sant’Ana em Salvador

Nesta sexta-feira (26) é comemorado o Dia das Avós. A celebração acontece na mesma data em que se homenageia a padroeira Senhora de Sant´Ana, avó de Jesus Cristo. Por causa disso, Salvador receberá uma programação especial, com missas e homenagens.

Salvador possui dois templos religiosos dedicados à santa, que também é padroeira dos professores. Na Paróquia Sant’Ana, localizada no bairro do Rio Vermelho, serão realizadas quatro missas: uma às 6h, pelos pescadores; outra às 7h30; a dedicada aos avós às 9h30; e a Missa Solene, presidida por Dom Emanuel d’Able do Amaral, às 19h. O tema dos festejos este ano será “Batizados e Enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”.

Paróquia de Nazaré terá missa com Dom Murilo (Foto: Arquivo CORREIO)

Já na Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana, em Nazaré, o dia festivo começa cedinho. A partir das 6h, haverá alvorada com repique de sinos e queima de fogos, com uma missa em seguida, às 6h30. Outras celebrações acontecerão às 8h, 9h30 e 12h.

O local também terá uma programação especial nos turnos da tarde e noite. Às 16h, acontecerá a Tarde de Oração e Louvor, com participação da banda Recomeçar. Mais tarde, às 17h30, o Santíssimo Sacramento ficará exposto para adoração dos fiéis. As homenagens à Senhora Sant’Ana serão encerradas às 19h30, com uma Missa Solene presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. A celebração contará com a apresentação do Coral da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.

No dia seguinte aos festejos, no sábado (27), a partir das 13h, moradores do Rio Vermelho realizam a 2ª lavagem da Igrejinha de Santana, que fica no Largo de Sant'Ana, onde fica o famoso acarajé da Dinha.