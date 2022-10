Confira a programação para o dia de Nossa Senhora Aparecida em Salvador e RMS

O Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro Imbuí, em Salvador, está preparado para receber os romeiros e fiéis que participarão da festa da Padroeira do Brasil, nesta quarta-feira dia 12 de outubro.

Nesta data, o templo ficará aberto durante todo o dia e os devotos poderão participar da programação, que terá início com a alvorada às 5h, seguida da recitação do Ofício da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.

Ao longo do dia, haverá Celebrações Eucarísticas às 6h30, às 9h30 (pelos devotos), às 12h (pelas crianças) e às 15h (pelos peregrinos). Por volta das 16h30, terá início a procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, saindo do Santuário, percorrendo a rua principal do bairro e retornando para o templo. O ponto alto será a Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho, às 18h, encerrando os festejos.

Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Itinga, também estará com as portas abertas nas primeiras horas da manhã do dia 12, quando serão celebradas às 7h e 10h. Por volta das 18h, os devotos participarão de uma procissão, que sairá da Matriz e seguirá para a Escola Municipal 2 de Julho, onde o bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto, presidirá a Santa Missa festiva, às 19h.

SERVIÇO:

O QUÊ: Festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

ONDE: Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Rua das Araras, 1210, Imbuí, Salvador) e Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Rua Paripiranga, nº 16, Itinga, Lauro de Freitas)

QUANDO: 12 de outubro

QUEM: Devotos