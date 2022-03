Confira as inaugurações pela cidade que vão marcar os 473 anos de Salvador

Salvador vai completar 473 anos em 29 de março, mas não contará com grandes festas para celebrar a data em virtude da pandemia. No entanto, a comemoração vai rolar de outra forma. Nesta terça-feira, o prefeito Bruno Reis anunciou uma série de inaugurações, eventos, assinaturas de ordens de serviços e entregas de obras que serão feitas até o aniversário da primeira capital do Brasil.

Os investimentos anunciados pelo prefeito têm o valor total de R$ 953.038.347,62. Sendo que R$ 470.475.149,41 vão para editais de licitação, R$ 90.524.885,56 em ordens de serviços, R$ 227.346.498,65 em inaugurações e R$ 164.691.814,00 em entregas de obras.

"Estamos, com fé em Deus, saindo da pandemia. A prefeitura anuncia nessas ações, um conjunto de investimentos de R$ 950 milhões que vão ajudar na retomada econômica, na reativação da cidade. E tenho certeza que Salvador vai sair na frente, recuperando esse tempo perdido", diz Reis.

Inaugurações

Dentre as diversas inaugurações, se destacam as do Polo de Economia Criativa de Salvador . no Comércio, e do SAC do empreendedor, que vai ficar localizado no Mercado São Miguel, Av. José Joaquim Seabra/Baixa dos Sapateiros.

"O polo será o maior do Brasil, um equipamento importante para ajudar na retomada econômica e um estímulo a nossa capacidade criativa [...] O SAC é um compromisso antigo que reforça nosso apoio ao empreendedor", afirma o prefeito.

Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia, que é parceiro do Polo, aprova as inaugurações que vão fomentar o empreendedorismo, facilitando a vida de quem trabalha no setor.

"Fomentar políticas públicas e trabalhar com foco em capacitação e disseminação de conhecimento são passos fundamentais para alcançar êxito nas ações para a construção de um ecossistema de negócios criativos em nossa capital. E esses são alguns dos objetivos do Polo", fala Khoury.

O superintendente elogia o SAC do Empreendedor ao falar que o equipamento concentra, em um único lugar, serviços e informações necessárias para facilitar o dia a dia do empreendedor. "Essa é uma das muitas iniciativas que ajudam a criar um ambiente de negócios mais favorável na capital baiana", completa.

Outras inaugurações como as do Centro de Saúde e do Centro de Especialidade Odontológica em Periperi também ganharam destaque no anúncio. Além, é claro, da inauguração do viaduto sobre o Rio Camarajipe, que promete reduzir engarrafamentos em frente ao Shopping da Bahia.

Parque da Pedra de Xangô

A inauguração do Parque da Pedra de Xangô também é um dos destaques da série de ações que se prolongam até o dia 29. Ainda sem dia definido, a entrega vai oficializar a proteção da área como patrimônio da cidade.

O monumento da Pedra de Xangô já tinha sido tombado, mas não foi o suficiente para manter a segurança do local. Presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (AFA), Leonel Monteiro afirma que o parque é essencial para proteger o espaço e incentivar o turismo.

"O parque dá uma mobilidade maior naquela área e transforma em um espaço turístico. Além disso, preserva o local para movimentação além da religiosa e impede que construções avancem sobre o que ainda resta do antigo quilombo Buraco do Tatu", explica o presidente.

Monteiro acrescenta ainda que, mesmo após o tombamento da pedra, o espaço vinha sofrendo com problemas de vandalismo no local. "É bom lembrar que o local vinha sendo ameaçado com pichações e danos que poderiam ser irreversíveis. Preserva então a memória indígena e africana e o patrimônio natural, histórico e sagrado que é a pedra", completa.

Apresentações

De eventos festivos mesmo, só vão rolar os Bailes da Cidade, com apresentação de orquestras populares que devem acontecer em locais nos quais seja possível controlar o acesso, como a Praça do Campo Grande.

"Há um conjunto de protocolos em curso, em ambientes controlados, que tem que ter a comprovação do ciclo vacinal em dias. Vamos fazer concertos com apresentações no Campo Grande, que temos como controlar o acesso, além de um conjunto de atividades e atividades nos próximos dias", explica Bruno Reis.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo