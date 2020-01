Confira as novidades gastronômicas que estão movimentando Salvador

Mariana Dantas apresenta o novo Restaurante Alfredo (foto: Elias Dantas Alô Alô Bahia)

Dois clássicos da gastronomia soteropolitana investiram recentemente na atualização de suas estruturas e menu. Especializado na culinária italiana, o Restaurante Alfredo, em Ondina, acabou de passar por uma reforma, trazendo uma proposta mais contemporânea. Uma das novidades é a ilha de massas visível, que permite ao cliente apreciar os pratos sendo preparados pelo chef da casa.

Chez Bernard (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahai)

O Chez Bernard, na Gamboa, também investiu na mudança. Depois de passar por uma reforma, o restaurante capitaneado por Verônica e Ademar Lemos está de cardápio novo, assinado pelo chef Laurent Rezette. O menu de drinks e entradas também está com novidades, que podem ser conhecidas nos sunsets às quintas-feiras, quando a casa abre também às 16h, para quem quer apreciar o pôr do sol da Baía de Todos os Santos.

GEM Mini Bar (Reprodução Redes Sociais)





Outra novidade é o GEM Mini Bar, anexo ao Origem que acaba de abrir as portas no Caminho das Árvores. “Apostaremos em drinques autorais, com apresentações inusitadas desenvolvidas pelo nosso barman Júnior Queiroz”, nos disse Fabrício Lemos. “Será a junção da alta mixologia com a alta gastronomia que já praticamos em nossas casas”, acrescentou o chef que, ao lado da esposa, a chef de pâtisserie Lisiane Arouca, comanda ainda o Ori, no Horto Florestal.

Josyara (Divulgação)

O novo furacão baiano

Compositora, instrumentalista e cantora, Josyara vem ganhando a cena atual da Música Popular Brasileira com um canto potente e o dedilhar preciso do violão.

A relação com a música começou em Juazeiro, sua cidade natal. Agora, Josyara, que inclusive foi um dos destaques da Vogue Brasil de janeiro, se prepara para um 2020 repleto de desafios profissionais – no dia 14 de fevereiro, ela lança o vinil Mansa Fúria, no Sesc Pompéia(SP), e, em março, um mini disco com Giovani Cidreira pelo selo Joia Moderna.

Josyara promete não parar – só abriu uma exceção, anteontem, quando se casou com a atriz Marisa Bezerra, no Lálá Casa de Arte, no Rio Vermelho. Após a cerimônia, em cortejo, o casal e os convidados seguiram para a praia. Lá, de dentro de um barco, ofertaram flores para Iemanjá, a rainha do mar.

Inauguração...

Folha de S. Paulo, Estadão, Valor Econômico, Correio Braziliense e Jornal do Commercio já confirmam presença na inauguração no novo Centro de Convenções, que acontece no próximo dia 23, na orla da Boca do Rio, com show de Maria Bethânia. Nomes conhecidos da imprensa nacional, como Fernando Rodrigues, Sônia Racy, Ricardo Noblat e Joyce Pascowitch, também foram convidados. O evento, organizado pela GL Events, empresa que vai administrar o equipamento, é fechado para o público.

... em dois tempos

Já no dia 26, aniversário do prefeito ACM Neto, haverá outro evento que também marcará a inauguração do empreendimento. “A programação do dia 26 será para entreter as famílias, crianças e jovens”, afirma o secretario municipal de Cultura, Cláudio Tinoco.

Sandy Najar (Foto: Tati Freitas/Divulgação)

Jornal CORREIO promove sunset na Marina

O Jornal CORREIO lança o livro que celebra os seus 40 anos, quarta-feira, durante um sunset para patrocinadores, na Bahia Marina. O evento, que contará com buffet de Lucius Gaudenzi e decoração de Fernanda Brinço, ganhou lista de convidados assinada pela branding empresarial PR Sandy Najar. “O CORREIO continua líder absoluto, produzindo um jornalismo sério, ético e, como sempre, comprometido com os maiores interesses do estado da Bahia. E sempre atento aos novos desafios e tecnológicos e mercadológicos que a era digital impõe ao mundo moderno”, nos disse Antonio Carlos Júnior, presidente da Rede Bahia.

Circuito cultural

A Paulo Darzé Galeria abre sua programação de 2020, no próximo dia 23, das 19h às 22h, com a exposição do artista baiano Anderson Santos. A mostra, batizada de “Floresta Negra”, conta com curadoria de Danillo Barata e ficará em cartaz até o dia 19 de fevereiro.

Festão

Katia Baiardi comemorou seu aniversário, sexta-feira, na belíssima casa de Praia do Forte, cujo projeto saiu da prancheta do arquiteto David Bastos. Katia é casada com Renato Baiardi, ex-presidente da Construtora Odebrecht.

Lançamento

O Circuito G10 Alta Decor promove, na próxima terça-feira, no Fera Palace Hotel, o Planner 2020,que lançará as ações da Associação, voltadas para o mercado de Decoração. O evento contará com palestra promovida pelo escritório paulista Spaço Interior, das arquitetas Ana Rozenblit e Sabrina Salles.



Pé no jato!

Aurora Mendonça comemora seu aniversário, neste domingo, durante viagem por Cartagena das Índias, na Colômbia. De lá, ao lado do namorado, o maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto, ela segue para Cuba. “Não gosto muito de comemorar. Sempre viajo no meu aniversário”, nos disse a empresária que, junto com Luiz Mendonça, comanda o forte Grupo LM.

