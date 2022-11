Confira as vagas de trabalho do Simm para esta quarta-feira (23)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 143 vagas de emprego para esta quarta-feira (23). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Repositor de Hortifrut

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro Ondina

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Vendedor Porta a Porta

Ensino médio completo, com ou sem experiência, desejável conhecimento em internet por fibra ótica e vivência com vendas

Salário a combinar + benefícios

8 Vagas





Padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga





Ajudante Prático Hidráulico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: ter disponibilidade para viajar

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas





Ajudante Prático Elétrico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: ter disponibilidade para viajar

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas





Eletricista de Projeto ou Predial (vaga temporária de 120 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requistos imprescindíveis: conhecimento projeto e predial e tenha conhecimento obras comerciais e prediais, ter disponibilidade para viajar

Salário R$2.104,77 + benefícios

3 Vaga





Encarregado elétrico e instalações (vaga temporária de 120 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requistos imprescindíveis: experiência com elétrica, hidráulica e obras em geral, ter disponibilidade para viajar

Salário R$3.238,90 + benefícios

3 Vagas





Encanador de Projetos (vaga temporária de 120 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para viajar, conhecimento em leitura de projeto, pvc, ptr, incêndio e gás e obra.

Salário R$2.104,77 + benefícios

3 Vagas





Gerente de Açougue

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com desossa

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com desossa

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Operador de máquina de lavar

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 Vaga





Representante comercial autônomo

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter veículo próprio, CNH B, disponibilidade para viajar, desejável ter experiência com vendas de materiais de construção.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Operador de turismo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável conhecimento em outro idioma, ter disponibilidade de horário e vivência em emissão de passagens aéreas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Operador de Casa de Máquinas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.807,37 + benefícios

1 Vaga





Comprador

Ensino superior completo em Administração,Engenharia de Produção ou Logística, 6 meses de experiência, desejável ter trabalhado com compras de material hospitalar.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Recepcionista (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso aos bairros: Ondina, Pituba e Paralela

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com produção de pães artesanais, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro: Brotas

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Atendentes de Fatiados

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: saber manusear máquina de fatiar frios, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairros: Stella Maris, Horto Florestal e Vila Laura

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Lavador de veículos

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

100 Vagas





Vendedor interno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência e para primeiro emprego)

Ensino médio completo, sem experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Operador de Caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência para o programa SIMM Mulher e para primeiro emprego)

Ensino médio completo, sem experiência, requisito imprescindível: conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga