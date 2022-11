Confira as vagas de trabalho do Simm para esta quinta-feira (17)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 48 vagas de emprego para esta quinta-feira (17). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Auxiliar de armazenamento

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Carregador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Técnico em manutenção de equipamentos de informática

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em sistema de escala 12 x 36

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Técnico em secretariado

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: curso técnico na área, informática , e atendimento ao público

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas





Maqueiro hospitalar

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Coordenador de cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.850,00 + benefício

1 Vaga





Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.235,00 + benefício

1 Vaga





Auxiliar de Limpeza

Ensino médio completo, 6 meses de experiência 1

Salário R$.212,00 + benefício

1 Vaga





Lavador de veículos

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Auxiliar de Limpeza

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Encarregado de limpeza

Ensino médio completo, 3 meses de experiência

Salário R$1.590,00 + benefícios

1 Vaga





Operador de turismo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável conhecimento em outro idioma, ter disponibilidade de horário e vivência em emissão de passagens aéreas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Caseiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na Estrada do Coco e dormir

Salário R$1.212,00 + benefício

1 Vaga





Encarregado de Obras (vaga temporária de 120 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com elétrica, hidráulica e obras em geral, ter disponibilidade para viajar

Salário R$3.238,9 + benefícios

2 Vaga





Encanador ou Bombeiro Hidráulica (vaga temporária de 120 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: ter disponibilidade para viajar

Salário R$2.104,77 + benefícios

2 Vagas





Auxiliar de Controle de Tráfego

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento pacote office

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Atendente de lanchonete

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter vivênvia como Operador de caixa.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga





Estoquista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter vivênvia como Operador de caixa.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga





Consultor de vendas

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter perfil de vendas, boa dicção e conhecimento em Informática , empresa oferece treinamento e curso de Técnicas Imobiliárias.

Salário a combinar + benefícios

10 Vagas





Designer Gráfico

Ensino superior completo em Publicidade, Marketing ou Designer, 6 meses de experiência, requisitos impresindíveis: Experiência com pacote adobe (AI, OS, ID, PR, AE), conhecimento intermediário no programa FIGMA e disponibilidade para morar em São Paulo

Salário R$3.000,00 + benefícios

1 Vaga





Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Cumim

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Vendedor interno (vaga temporária 60 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas de roupas ou sapatos ou materiais esportivos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

8 Vagas





Auxiliar de Rouparia ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário R$1.300,00 + benefícios

1 Vaga