Confira as vagas de trabalho em Salvador para esta terça-feira (04)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) oferece 35 vagas de emprego para esta segunda-feira (26). Os candidatos deverão acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Repositor de hortifruti

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e ter fácil acesso para os bairros Ondina e Itapuã

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Cortador de roupas

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e ter fácil acesso para os bairros Sete Portas, Iapi e Vila Laura.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de estoque

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e ter fácil acesso para o bairro da Pituba.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Agente de microcrédito

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

4 vagas

Técnico de campo no setor fotovoltaico

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, Curso Técnico Eletrotécnico, NR 10 e NR 35.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de padaria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e saber manusear forno.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite/madrugada em sistema de escala 12x36, e morar em bairros próximos à Avenida Tancredo Neves.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Garçom

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximos ao Rio Vermelho.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Barman

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximos ao Rio Vermelho.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Pintor de veículos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Costureira de máquina reta

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Supervisor de vendas externo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado no ramo de telefonia, possuir CNH B e veículo próprio.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor externo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será por MEI, requistos imprescindíveis: ter CNH A e moto com baú

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Gerente de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor de veículos

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível boa dicção, conhecimento em Informática e ter trabalhado com vendas de veículos presencial / internet.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Técnico em enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível Coren atualizado.

Salário R$1.494,00 + benefícios

1 vaga

Recepcionista atendente (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar logístico (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em Informática.

Salário R$1.257,00 + benefícios

1 vaga