Confira as vantagens de uma torre de iluminação no canteiro de obras

Uma torre de iluminação no canteiro de obras permite mais horas de trabalho e garante mais agilidade na entrega das manutenções e na conclusão da obra. A torre supre a necessidade de energia elétrica em obras noturnas, escavações de túneis e outras obras onde a instalação de rede elétrica convencional não é viável.

Para você conhecer as vantagens da utilização do equipamento, nós preparamos esse post com outras dicas sobre a torre. Confira!

O ambiente bem iluminado diminui os riscos de acidentes. Muitos acidentes nas obras estão relacionados à baixa visibilidade. Outra vantagem é o fato de a torre de iluminação poder atuar em conjunto com as câmeras de segurança no período noturno.

As câmeras devem ser instaladas na parte superior da torre. Elas inibem a ação de ladrões, evitando furtos no canteiro de obra, e também atuar de forma efetiva em concessionárias de rodovias, em equipes de resgates e em obras. São vários modelos de geradores de energia disponíveis no mercado para as torres.

Com equipamentos de iluminação noturna é possível adiantar a construção com segurança e eficiência. Equipes noturnas podem continuar o trabalho iniciado durante o dia, adiantando muito a conclusão da obra. É um investimento necessário para concluir uma obra antes do prazo.

Uma iluminação forte e confiável faz com que o trabalho no canteiro de obras fique muito mais fácil. A torre de iluminação da Toyama possui potência superior e conta com mastro rotacionável de 360° que pode atingir uma altura de até 9 metros. O gerador Toyama também pode ser usado nestas torres caso ocorra interrupção no fornecimento de energia.