Confira como votaram os deputados baianos na urgência do PL da mineração

A Câmara, sob o comando do presidente Arthur Lira (PP-AL), aprovou nesta quarta-feira (9) o requerimento de urgência do projeto de lei que libera a exploração de minérios em terras indígenas, incluindo áreas que habitam povos isolados. Foram 279 votos a favor da urgência, outros 180 contrários e três abstenções. A proposta, porém, será submetida a um Grupo de Trabalho (GT) formado para analisar o mérito da matéria. Só após a aprovação do parecer do relator do GT, o PL será analisado no Plenário da Casa. De acordo com Lira, isso deve ocorrer até a primeira quinzena de abril.

O projeto é uma demanda direta do governo Jair Bolsonaro (PL), que argumenta que, ao aprovar o projeto, será possível extrair potássio nessas áreas para produzir fertilizante para o agronegócio brasileiro, hoje dependente da importação de produtos vindos em sua maioria da Rússia. Trata-se de falácia. A maioria absoluta do potássio nacional, como mostrou reportagem do Estadão e estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fica fora de terra indígena.

O projeto de lei 191/2020 determina as condições na quais poderá haver a pesquisa e a lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e o aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica em terras indígenas. O texto estabelece que haja consulta das comunidades indígenas afetadas pelas atividades de exploração mineral ou geração de energia, mas não há poder de veto pelos indígenas.

Pelo texto, que ainda precisa ser aprovado para, então, seguir ao Senado, as comunidades indígenas com terras exploradas economicamente receberiam participação nos resultados, conforme o tipo de exploração comercial. Não se trata apenas de mineração O projeto libera também produção do agronegócio, instalação de usinas, exploração de gás e petróleo, além de abertura de estradas e ferrovias.

Confira como votaram os deputados baianos:

Abílio Santana (PL-BA) – votou Sim

Adolfo Viana (PSDB-BA) – votou Sim

Afonso Florence (PT-BA) – votou Não

Alex Santana (PDT-BA) – votou Sim

Alice Portugal (PCdoB-BA) – votou Não

Antonio Brito (PSD-BA) – votou Sim

Arthur O. Maia (União-BA) – votou Sim

Bacelar (Podemos-BA) – votou Não

Cacá Leão (PP-BA) – votou Sim

Charles Fernandes (PSD-BA) – votou Não

Claudio Cajado (PP-BA) – votou Sim

Daniel Almeida (PCdoB-BA) – votou Não

Elmar Nascimento (União-BA) – votou Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) – votou Não

Igor Kannário (União-BA) – votou Sim

João C. Bacelar (PL-BA) – votou Sim

Jorge Solla (PT-BA) – votou Não

José Nunes (PSD-BA) – votou Sim

José Rocha (PL-BA) – votou Sim

Joseildo Ramos (PT-BA) – votou Não

Leur Lomanto Jr. (União-BA) – votou Sim

Lídice da Mata (PSB-BA) – votou Não

Marcelo Nilo (PSB-BA) – votou Não

Márcio Marinho (Republican-BA) – votou Sim

Mário Negromonte Jr (PP-BA) – votou Sim

Otto Alencar (PSD-BA) – votou Não

Pastor Isidório (Avante-BA) – votou Não

Paulo Azi (União-BA) – votou Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA) – votou Sim

Professora Dayane (União-BA) – votou Sim

Raimundo Costa (PL-BA) – votou Não

Ronaldo Carletto (PP-BA) – votou Sim

Sérgio Brito (PSD-BA) – votou Sim

Tia Eron (Republicanos-BA) – votou Sim

Tito (Avante-BA) – votou Sim

Uldurico Junior (PROS-BA) – votou Não

Valmir Assunção (PT-BA) – votou Não

Waldenor Pereira (PT-BA) – votou Não

Zé Neto (PT-BA) – votou Não