Confira detalhes da estrutura da 20ª edição do Camarote Salvador

Com 20 anos de história, o Camarote Salvador chega em 2020 com mais de 60 atrações e nove mil metros quadrados de estrutura. Criados pelos empresários Luís Eduardo Magalhães Filho e Paulo Góes, o espaço esteou em 2001 e logo se tornou um festival único dentro do próprio Carnaval.

Desde 2014 a frente do Camarote Salvador, a diretora executiva da Premium Entretenimento, Luciana Villas-Bôas, observa a evolução do espaço ao longo dos anos. “Ele cresceu principalmente em experiência. Não é só um bom serviço que atrai, mas também aquilo que é sensorial, como a cenografia, qualidade do som e atrações diversificadas”, disse.

Segundo a divulgação do evento, 85% do público que vai para o espaço é de fora de Salvador, o que incentiva o turismo e reflete na economia local. Muitos famosos já passaram pelo espaço. Esse ano, a atriz Bruna Marquezine e o jogador de futebol Gabigol também estarão na folia, como divulgado por Rafael Freitas, que assina a coluna do CORREIO Alô Alô.

Cenografia

O diretor criativo Pazetto é o responsável pela cenografia do Camarote Salvador, em parceira com Marcelo Checon. “Eu pensei em uma estrutura que desse uma sensação de mar para quem está dentro e também na Avenida”, explicou Pazzetto.

Um destaque da estrutura de três andares é uma espécie de nuvem criada com 15,5 mil tiras que ao se movimentarem dão a ideia de onda. Elas estão posicionadas no Mirante 2, o último andar do camarote, onde também foram colocadas luminárias que se movimentam e mudam de cor. “O projeto foi feito em parceria com alunos do Instituto Federal da Bahia (IFBA), pois queremos fazer algo em parceria com a comunidade”. Dizze Pazzetto.

Já o Mirante 1 é o espaço onde o público pode ficar mais próximo do trio elétrico. Lá também foi montada uma estrutura de customização de abadás e salão de beleza. Dentro dos mirantes, há ainda um espaço VIP, que será frequentado por artistas e famosos.

Os dois mirantes são as partes visíveis para quem estiver na Avenida, mas o Camarote Salvador possui uma estrutura enorme, com diversos espaços, como uma pista eletrônica 360°, em que o DJ fica no meio, e o Palco Praia, que vai receber shows (confira no fim a programação) e intervenções de grupos culturais, como o Ilê Aiyê.

Para complementar, o artista plástico Rogério Pedro foi o convidado para fazer as ilustrações do Camarote. Ele foi responsável por criar painéis que remetam a arte urbana, com traços e cores que lembram a Bahia.

Atrações do Camarote Salvador:

Quinta-feira (20 de fevereiro): Scazuzo, Banda Eva, Zé Neto E Cristiano, Alexandre Peixe, Aj Perez, Alexandre Schinitman, Fancy Inc, Claptone, Fabio Serra e Flow.

Sexta-feira (21 de fevereiro): Marcia Fellipe, Scazuzo, Léo Santana, Pedro Sampaio, Aj Perez, Fabio Serra, Pontifexx, Kungs e Jack E Jetlag.

Sábado (22 de fevereiro): Guga Meyra, Daniel Vieira, Bell Marques, Mc Leozinho, Aj Perez, Malifoo, Ghostt e Sam Feldt.

Domingo (23 de fevereiro): Suitxmusic, Negra Cor, Harmonia Do Samba, Mc Kekel, Aj Perez, Nervo (Boxtalents) e Kesia.

Segunda-feira (24 de fevereiro): Mc Livinho, Thiaguinho, Denny Denan, Aj Perez, Enjoy, Radiomatik, Martin Garrix e Dubdisko.

Terça-feira (25 de fevereiro): Suitxmusic, Jau, Tuca Fernandes, Dennis, AJ Perez, Breno Rocha, Meca, Vintage Culture e Larissa Gadotti.