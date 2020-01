Confira lista de relacionados do Vitória para estreia no Baiano

O Vitória fará o primeiro jogo oficial na temporada quarta-feira (22), às 19h30, no Barradão, quando estreia no Campeonato Baiano, contra o Jacobina. O rubro-negro será defendido no estadual pelo time sub-23 e está pronto para entrar em campo.

"A gente quer que o jogo chegue o mais rápido possível, isso acontece com todos. Hoje estávamos tão acelerados que de manhã quando eu estava conversando com eles já dei boa tarde. Eu queria desejar o bom jogo a todos. Nossa comissão técnica toda vem ansiosa, faz parte, é completamente normal e a gente quer que o jogo chegue o mais breve possível para apresentar o futebol que a gente vem planejando. Bate a ansiedade", admitiu o técnico Agnaldo Liz, que comandará o Leão no estadual enquanto Geninho treinará o time principal na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

Nesta terça-feira (21), o treinador finalizou a preparação para a estreia. Ele tem duas baixas. Com uma entorse no tornozelo, o atacante Caio Cézar foi vetado. O também atacante Ruan Levine vai ficar fora por outro motivo: foi integrado ao time principal.

O Leão deve estrear no Baiano com: Lucas Arcanjo, Welisson, Dedé, Nuno e Gabriel Gomes; Gabriel Bispo, Renzo e Nickson; Gabriel Santiago, Eron e Caíque Souza.

"Sabemos que vai ser um jogo duro, pois a nossa equipe tem poucas sessões de treinamento e ela não vai estar no ideal. Início de campeonato, querer tudo da equipe não se consegue, tem algumas rodadas para que ela tenha o conjunto e se encaixe. Não vai ser diferente conosco", pontuou Agnaldo Liz. "Pensamento é grande, de entrar para decidir o título", completou.

Confira os 23 jogadores relacionados:

Goleiros: João Pedro e Lucas Arcanjo;

Laterais: Gabriel Gomes, Léo, Marcelinho e Wellisson;

Zagueiros: Dedé, Nuno e Matheus Morais;

Volantes: Gabriel Bispo, Matheus Santana (ex-Farinha), Figueiredo e Paulo Vítor;

Meias: Nickson e Renzo;

Atacantes: Caíque Souza, Luan Gabriel, Negueba, Ruan Café, Ruan Nascimento, Edson, Gabriel Santiago e Eron.