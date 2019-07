Confira nossa cobertura especial sobre o desfile do Dois de Julho 2019

Não tem nenhuma data no calendário de festas da Bahia que supere o Dois de Julho no quesito da participação popular. O Dois de Julho é a festa do povo, feita pelo povo, para o povo e com o povo sendo como protagonista que faz a data cívica mais importante da Bahia ficar viva na história. A festa surgiu com o povo, pela mobilização do povo e segue firme e forte com a participação popular desde 2 de julho de 1823, quando a Bahia tornou-se independente do domínio colonizador de Portugal. É justamente o povo que será homenageado nesta terça-feira (2) na cobertura do CORREIO dos festejos cívicos deste ano. Confira tudo que nossos repórteres registraram no desfile, em tempo real.

***

Os caboclos de carne e osso: quem faz o Dois de Julho acontecer (Leia aqui)





***

É Carnaval, é? Dois de Julho tem churrasco, cerveja e diversão - Muitos baianos escolhem curtir o desfile bebendo e petiscando

O personal trainer Alan dos Santos de galera: com a familia e o proprio cooler para garantir a cerveja gelada (Foto: Gabriel Amorim/CORREIO)





***

Veja cenas do desfile fotografadas pela equipe do CORREIO

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

***

O desfile dos caboclos será retomado às 15h. Veha programação do período da tarde:

15h Começo da segunda parte do cortejo, da Praça Municipal até o Campo Grande.

15h30 Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval

16h15 Previsão de chegada dos carros do Caboclo e da Cabocla e das autoridades, ao Campo Grande.

17h Acendimento da pira do Fogo Simbólico pelo nadador olímpico Edvaldo Valério

Filarmônicas

Das 18h às 20h - 28º Encontro de Filarmônicas, no Campo Grande. Começa com o Coral e Filarmônica da Escola Técnica São Joaquim e Filarmônica Ambiental de Camaçari. Em seguida, se apresentam as filarmônicas Lyra Ceciliana, de Cachoeira; 9 de Maio e João Dourado; Lyra Popular, de Belmonte; e a Oficina de Frevos e Dobrados, que se apresentará com uma participação especial de Juliana Ribeiro.

***

Professores

Pesquisadores e professores baianos também marcaram presença no desfile do Dois de Julho, cobrando mais recursos para financiamento de pesquisas e outros projetos. A articulação foi feita pela Academia de Ciências da Bahia. Eles cobraram mais apoio à ciência no Brasil e pediram que o governo reveja a decisão de redizir o orçamento.

***

Importância histórica

O prefeito ACM Neto destacou a importância histórica da data e da participação no desfile. Ele, que nunca faltou às celebrações desde que assumiu a gestão municipal, em 2013, afirmou que "essa é a data mais importante do nosso Estado e não há agenda mais importante do que o Dois de Julho neste dia histórico". "É a oportunidade que a gente tem não só de falar do passado, de homenagear aqueles que construíram nossa terra até aqui, mas também falar da luta diária de nosso povo, sempre tentando superar as desigualdades. Momento também de reafirmar nosso compromisso com a Bahia e nossa gente", afirmou o prefeito ACM Neto.

Foto: Divulgação

***

#Respeito

Célia Santos, 50 anos, foi para a rua vestida de cangaceira e pediu mais respeito para as mulheres. "Nós precisamos ser tratadas com mais respeito. Os homens não podem fazer da gente o que eles querem. Faço parte do movimento Cabaceiras de Ipitanga e esse é meu segundo desfile. Está tudo muito bonito, estou adorando", disse.

Foto: Gil Santos/CORREIO

***

Que fome!

Depois de acordar cedão para participar da cobertura do Dois de Julho as repórteres Thais Borges e Fernanda Lima, do CORREIO, fizeram uma boquinha para recuperar as energias na chegada dos caboclos no Terreiro de Jesus. Bolinho de estudante e acarajé #dendênaveia

Foto: Thais Borges/CORREIO

***

9h30

Carros dos cabolos já chegaram no Terreiro de Jesus.

Foto: Thais Borges/CORREIO

***

O povo protesta

O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Sincotelba) levou faixas e cartazes para a rua para pedir não às privatizações das estatais. Segundo o presidente, Josué Canto, o Dois de Julho também é momento de protestar. "Os Correios tem 155 anos de história servindo ao povo. Somos contra às privatizações porque eles recuam o valor da empresa e representam um retrocesso. Sempre participamos do Dois de Julho para protestar", afirmou.



Foto: Gil Santos/CORREIO

***

9h40

Carros com os caboclos já estão subindo o Largo do Pelourinho.

Foto: Thais Borges/CORREIO





***

E quando a família toda veste a fantasia?

É o caso do cuidador de idosos Marcel Carvalho, 29, que se fantasiou pelo sexto ano, dessa vez junto com os filhos. Do lado dos pequenos Gerson e Ketlen ele espera ser premiado pela quarta vez no concurso de fantasias que participa.

Foto: Gabriel Amorim/CORREIO





***

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, exaltou a força do povo baiano durante o cortejo cívico do Dois de Julho, na manhã desta terça-feira (2). “Unida, a Bahia demonstrou garra e bravura, dando uma contribuição definitiva na luta pela Independência do Brasil, que se libertou de uma vez por todas do domínio dos colonizadores. A nossa história é gloriosa. E a nossa gestão trabalha muito para preservar a cultura e as tradições da nossa terra”, afirmou Bruno. Ao lado do prefeito ACM Neto, Bruno Reis caminha pelas ruas, desde a Liberdade até o Pelourinho. Por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), a Prefeitura de Salvador organiza os festejos da Independência do Brasil na Bahia, cujo tema deste ano é “Patrimônio do Povo”.

Foto: Divulgação

***

Tão tradicional quando os caboclos são as fachadas decoradas no caminho do cortejo...



Foto: Thais Borges/CORREIO

***

O professor universitário Rômulo Magalhães, 53, transforma a porta da casa da família onde já morou em um mini bar, com direito a lanches, bebidas e até espetinho na chapa. "Da pra curtir, protestar e ainda garantir um trocado", explica. O professor acredita na força da festa. "Dois de julho mistura civismo, religiosidade, e é claro diversão. Vale muito a pena", opina.

Foto: Gabriel Amorim/CORREIO





***

Foto: Thais Borges/CORREIO

***

O governador em exercício, João Leão, chegou na Lapinha por volta das 8h, acompanhado sua comitiva. Ele destacou a bravura do povo baiano no processo da independência e disse que o 2 de Julho é o dia de orgulho para todo o país. "Essa festa é um sinônimo do que é a Bahia e o Brasil. Foi aqui que aconteceu a verdadeira independência da Bahia e do Brasil. Esse é um dia para venerar o povo baiano, com a consciência que nós devemos trabalhar sempre e cada vez mais pela Bahia", afirmou. O governador em exercício ultrapassou o carro dos caboclos e seguiu sua caminhada com a comitiva a frente do cortejo da oficial da festa. Ele foi embora no cruzamento entre as ruas dos Perdões e Vital Rego, no Barbalho, por volta das 9h.

Ele representou o governador do estado, Rui Costa, que está em viagem oficial para a Espanha. "Foi na Bahia que se deu a verdadeira independência do Brasil. Hoje, nós, baianos, lutamos todos os dias com muito trabalho, determinação, coragem e fé em Deus para modernizar nosso estado, gerar emprego e renda, melhorar a vida da nossa gente e vencer todos os obstáculos", afirmou Costa, em nota.

Foto: Thais Borges/CORREIO

***

Batuque como uma garota!

Há seis anos, as estudantes Naiara Santos, 16, Natália Santos, 18, e Uiliane Mirian, 21, participam do Dois de Julho com o projeto Tambores e Cores. De pouco mais de 80 jovens integrantes, são apenas sete meninas. "Tem essa questão do machismo, que acham que menina não pode tocar, não pode pegar peso, mas menina pode fazer tudo que quiser", diz Uiliane. Para elas, a melhor parte do cortejo é justamente tocar músicas que vão do hino da Bahia ao samba reggae. "Acho que falta conhecimento para os jovens se interessarem pelo Dois de Julho. A educação não ajuda as pessoas a conhecer a história", afirma Natália.





***

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Junior, também depositou flores, além de representantes das forças armadas, da polícia militar e dos bombeiros.

***

Foto: Carol Garcia/ GOVBA

8h23

Multidão se concentra em frente ao Pavilhão 2 de Julho para ver o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia, e de Salvador. Em seguida, o governador em exercício, João Leão, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, e o prefeito de Salvador, ACM Neto vão para depositar flores no monumento ao general Labatut, parte do ritual da festa.



Foto: Gil Santos/CORREIO





***

Memorial e documentário

O presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, afirmou que há um projeto em execução para transfomar o prédio onde os caboclos ficam ao longo do ano em memorial. "Estamos trabalhando para fazer dessa casa um memorial. A ideia é que a gente consiga transformar esse ponto. Com dois aspectos interessantes: que as pessoas da cidade consigam conhecer melhor a história do Dois de Julho e também transformar isso aqui em um ponto turístico. A Lapinha é um bairro maravilhoso e toda essa região precisa ser reativada, a cidade precisa vir mais aqui", afirmou Gerreiro destacando que projeto está pronto e está em fase de captação de recurso. A ideia é que seja entregue até o final da atual gestão, em 2020.

Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Durante o cortejo deste ano está sendo gravado um documentário. " Esse ano como o tema é Patrimônio do Povo a gente está fazendo um documentário do Dois de Julho sob a perspectiva popular. Ou seja, entrevistar as pessoas que participam, os quebra- ferro que ninguém conhece, são os que puxam o carro. Os fiéis, as pessoas que são apaixonadas pelo cabloco, ou seja, todo o trabalho mostrando que essa festa talvez seja a festa mais popular da cidade", afirmou Guerreiro.

***





De mãe para filha

Desde criança, a servidora pública Catarina Mello, 46, vinha acompanhar o Dois de Julho com a família. No entanto, nunca tinha trazido a filha, a pequena Rafaella, 9, por conta da aglomeração. Esse ano, viu a organização e decidiu trazê -la. "A gente acaba perdendo essas tradições, mas estou tentando resgatar com ela. Eles precisam conhecer a história para se importar com ela", diz. Moradoras de Lauro de Freitas, saíram de casa às 6h10. Mesmo assim, Rafaella afirma que não teve problemas em acordar cedo, às 5h30. "Achei legal, é diferente".

Foto: Thais Borges/CORREIO





***

Em família

A tradição da família da aposentada Maria de Fátima Cerqueira, 57 anos, é se reunir para ver o cortejo passar. Pelo menos mais dez pessoas eram esperadas para ficar na porta da casa da tia de 90 anos. "A primeira vez que vim, eu tinha 6 anos. Mudou muita coisa, mas a gente tem que prestigiar". Ela faz o neto, o pequeno Gabriel, 4, o mesmo que fazia com as filhas quando criança. "Trago para conhecer desde cedo. Quando ele chegar na idade de entender melhor, já vai saber a história. A mãe dele não veio hoje, porque está trabalhando, mas minha outra filha está de folga e veio", conta, referindo-se à farmacêutica Marília.

Foto: Thais Borges/CORREIO





***

8h30

Carros dos caboclos deixam a Lapinha

Foto: Thais Borges/CORREIO

***

Força e aniversário de Cosme

Há 40 anos, Cosme festeja o aniversário no pé do caboclo. "O caboclo é o simbolo da Bahia". O caboclo também é um símbolo na história de Cosme Santos, 70, o agente de obras públicas que desde os 14 anos nunca parou de trabalhar. "Peço força e resignação sempre", diz ele, que pretende deixar o batalhão somente quando se aposentar.

Foto: Fernanda Lima/CORREIO

***

Maria Quitéria é pop!

É até difícil falar com Maria Quitéria. A vendedora ambulante Romilda Anunciação, 54 anos, não passa um minuto completo sem receber pedidos de foto. Mas ela, que encarna a heroína baiana há 39 anos, diz que só fica feliz por ser reconhecida como Maria Quitéria, com quem se identifica pela história de vida. "Maria Quitéria fugiu de casa, eu também fugi. Ela escreveu uma carta para o pai, eu escrevi para minha mãe", explica. Nunca recebeu nada por reviver a personagem. "Faço muito feliz. A única coisa que eu queria era conhecer Rodrigo Faro", conta, revelando uma camisa com a foto do apresentador por baixo do manto da heroína.

Foto: Thais Borges/CORREIO

***

Eles levam os caboclos

"Me sinto levando a bandeira da liberdade", diz Jorge Hamburgo, 51 anos. Há 15 anos, o funcionário público faz parte do Batalhão Quebra-Ferro, que leva as imagens do Caboclo e da Cabocla. O colega Manuel Jesus faz o mesmo trabalho há 10 anos. "É bom demais isso isso aqui".

Foto: Fernanda Lima/CORREIO





***

Tradição!

Dona Glória Melo, 77 anos, mora na mesma casa, no Largo da Soledade, desde que nasceu. Quando criança, viu o pai se envolver com a organização da festa, enquanto ela desfilava com as escolas. Mesmo achando que muita coisa mudou, não deixa de acordar cedo para acompanhar o inicio do cortejo cívico na varanda de casa.

"O que mais gosto é por ser uma manifestação popular, do povo. É o povo que continua alimentando e as pessoas de idade vêm porque acreditam na história", diz ela, que acompanhou a alvorada de fogos às 6h.

Foto: Thais Borges/CORREIO





***

Você já chorou no pé do caboclo no Campo Grande? E já viu a cara dele? O CORREIO VIU ! CLIQUE AQUI E VEJA TAMBÉM

Foto: Betto Jr/CORREIO

***

O guia de turismo Antônio Brandão, 66 anos, cresceu vindo ao desfile do Dois de Julho. "Vivi isso. Depois li sobre, mas vivi tudo antes", conta. Nos últimos anos, nem sempre consegue vir ao cortejo. Mas, quando vem, está vestido a caráter. O cocar, por exemplo, é uma lembrança de sua mãe, que era índia tupiniquim. "Sempre tento vir assim nas manifestações populares porque eu vivo de história".

Foto: Thais Borges/ CORREIO

***

Você conhece a letra do hino da Independência da Bahia?

A letra é de Ladislau dos Santos Titara e a melodia por José dos Santos Barreto:



Nasce o sol a dois de julho

Brilha mais que no primeiro

É sinal que neste dia

Até o sol é brasileiro.

Nunca mais o despotismo

Regerá nossas ações

Com tiranos não combinam

Brasileiros corações.

Cresce, oh! Filho de minha alma

Para a pátria defender

O Brasil já tem jurado

Independência ou morrer.

Nunca mais o despotismo

Regerá nossas ações

Com tiranos não combinam

Brasileiros corações.

Salve, oh! Rei da Campinas

De Cabrito e Pirajá

Nossa pátria hoje livre

Dos tiranos não será.

Nunca mais o despotismo

Regerá nossas ações

Com tiranos não combinam

Brasileiros corações...

***

Salve, Dois de Julho!

O carro da cabocla já está posicionado na saída da Lapinha para a saída do cortejo. Ela, como acontece em todos os anos, sairá à frente do carro com o caboclo, que vem logo atrás. A diferença neles é a cor. Ano passado estavam de branco. Dessa vez, de azul

Foto: Thais Borges/CORREIO

***

Precisa ir ao supermercado? Vai no shopping? Confira o que abre e fecha no feriado de 2 de julho em Salvador

***

Políticos baianos utilizam de Dois de Julho como termômetro de popularidade; O ex-senador ACM foi político que mais participou de desfiles

Em 2001, o ex-senador ACM, o presidente da Rede Bahia ACM Júnior e o prefeito de Salvador ACM Neto juntos no desfile cívico (Welton Araujo/Arquivo Correio)

***

Este ano a premiação do Concurso de Fachadas aumentou o valor e vai premiar com R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, as três melhores decorações das fachadas situadas no trajeto do cortejo do 2 de Julho, entre a Lapinha e o Terreiro de Jesus .

***

Se ligue na programação:

Cortejo

6h Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha

7h Concentração para o cortejo, na Lapinha

9h Saída do desfile

11h30 Previsão de chegada do cortejo à Praça Municipal

15h Começo da segunda parte do cortejo, da Praça Municipal até o Campo Grande.

15h30 Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval

16h15 Previsão de chegada dos carros do Caboclo e da Cabocla e das autoridades, ao Campo Grande.

17h Acendimento da pira do Fogo Simbólico pelo nadador olímpico Edvaldo Valério

Filarmônicas

Das 18h às 20h - 28º Encontro de Filarmônicas, no Campo Grande. Começa com o Coral e Filarmônica da Escola Técnica São Joaquim e Filarmônica Ambiental de Camaçari. Em seguida, se apresentam as filarmônicas Lyra Ceciliana, de Cachoeira; 9 de Maio e João Dourado; Lyra Popular, de Belmonte; e a Oficina de Frevos e Dobrados, que se apresentará com uma participação especial de Juliana Ribeiro.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier.