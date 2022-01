Confira o Futmesa, modalidade que começou como brincadeira e já tem até campeonato

No vídeo dessa semana, Mayara Padrão conversou com o instrutor de Futmesa, Luís Henrique, sobre essa nova modalidade esportiva que, em apenas dois anos, deixou de ser uma brincadeira e já virou esporte com competições em todo o Brasil. Assista e descubra como funciona essa mistura de futebol, vôlei e tênis de mesa.

O Futmesa é uma das modalidades que estarão disponíveis na edição do Sou Verão que acontece neste final de semana na Barra. Os interessados em participar do projeto criado pelo jornal CORREIO, e que está sua sétima temporada, vão poder se inscrever no local, via QRCode, e devem apresentar o comprovante do cartão de vacinação COVID-19 por aplicativo ou em papel com ao menos duas doses, além de documento de identificação. Menores de idade (fora do calendário de vacinação COVID-19) precisam estar acompanhados dos responsáveis, comprovadamente vacinados. Em todos os casos, o uso da máscara é obrigatório.

Confira a programação dos próximos sábados:

Quando: 15, 22 e 29/01

Horário: das 8h às 12h

Onde: dias 15 e 29/01, na Barra (Farol e Cristo) e 22/01, na praia de São Tomé de Paripe

Quanto: grátis

