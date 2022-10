Confira o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana no Dia de Finados

O Dia de Finados será comemorado na próxima quarta-feira (2). Por conta do feriado, alguns serviços terão horário de funcionamento alterado em diversas cidades. Confira como será em Salvador e Região Metropolitana:

SHOPPINGS

Shopping Barra

O Shopping Barra funciona normalmente na próxima quarta-feira. Confira os horários:

Quarta-feira (2)

Lojas – Funcionarão das 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Nesta quarta-feira, o Salvador Shopping e o Salvador Norte funcionam normalmente, das 9h às 22h.

Shopping da Bahia

Âncoras/Megalojas/Satélites – 09h às 22h

Lojas/Quiosques – 09h às 22h

Praças de Alimentação/Restaurantes: 09h às 22h

Clivale: Fechada

Pão de Açúcar: 09h às 22h

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pelo

Estacionamento D6

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista funcionará em horário normal, das 9h às 22h.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade funciona em horário diferenciado, das 9h às 18h. Na quinta-feira (03), o shopping volta a funcionar normalmente das 9h às 20h.

Shopping Paralela

No feriado de Finados, as lojas, praça de alimentação e atrações de lazer vão funcionar normalmente, das 9h às 22h. O cinema funciona conforme a sua programação no site https://www.shoppingparalela.com.br e o boliche segue sua programação normal.

Vitória Boulevard

Lojas e quiosques: fechados

Praça de Alimentação: das 12h as 19h

Drogaria São Paulo: das 7h às 22h

Rede Mix: das 6h30às 21h

Alpha Fitness: consulte a programação no site https://www.redealphafitness.com.br

Shopping Cajazeiras

Lojas: Fechadas

Le Biscuit: 12h às 19h

Espaço Kids: 12h às 20h

Serviços: Fechados

Academia: 08h às 13h

Clivale: Fechada

HapVida: Fechada

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Parque Shopping Bahia

Funcionamento normal

Âncoras e Alimentação -10h às 22h

Demais Lojas, Quiosques - 10h às 22h

Alameda Gourmet- 10h às 23h

Mercadão da Bahia

Boxes: Das 8h às 15h

Praça de alimentação: Das 8h às 18h

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas e espaços infantis: das 9h às 21h.

Drogaria Rede Bem: das 9h às 21h.

FlipWash: das 9h às 21h.

Smart Fit: das 8h às 17h.

Praça de alimentação: das 11h às 21h.

Cinemark: conforme programação (https://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/cinema)

SAC, Lotérica, UniFTC e cartórios: fechados.

Mercados

Home Center Ferreira Costa

A loja estará aberta das 8h às 21h.

Assaí Atacadista

As lojas funcionarão normalmente, com exceção de Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas que contarão com um horário especial para garantir a acessibilidade de seus clientes a um momento de compras com tranquilidade e segurança.

Salvador

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 7h às 22h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 7h às 22h

ASSAÍ PARIPE

Das 7h às 22h

ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 7h às 22h



ASSAÍ BARRIS

Das 7h às 22h



ASSAÍ CABULA

Das 7h às 22h

ASSAÍ VASCO DA GAMA

Das 7h às 22h



Interior

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CAMAÇARI

Das 7h às 22h



ASSAÍ FEIRA DE SANTANA

Das 7h às 22h



ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA)

Das 7h às 22h



ASSAÍ PAULO AFONSO

Das 8h às 18h



ASSAÍ SERRINHA

Das 7h às 22h

ASSAÍ JUAZEIRO

Das 7h às 22h



ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA

Das 7h às 22h



ASSAÍ JEQUIÉ

Das 7h às 22h



ASSAÍ GUANAMBI

Das 7h às 22h

ASSAÍ ILHÉUS

Das 7h às 22h

ASSAÍ SENHOR DO BONFIM

Das 7h às 16h



ASSAÍ ITAPETINGA

Das 7h às 22h

ASSAÍ BARREIRAS

Das 7h às 22h

ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS

Das 7h às 19h

SAC



A Rede SAC suspenderá o atendimento em todos os postos e pontos na quarta-feira (02.11), Feriado de Finados, em Salvador, na região metropolitana e no interior do Estado. Além disso, também estarão suspensos os serviços de vídeo-atendimento do Procon, Ceprev, Planserv, Embasa e Sinebahia, bem como, os do SAC Móvel.

Vale ressaltar que no dia anterior ao feriado - terça-feira (01.11) - e, na quinta-feira (03.11), dia posterior ao feriado, os atendimentos serão realizados normalmente. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (capitais e regiões metropolitanas, com custo de ligação local); ou 0800 071 5353 (ligação de outras localidades, de telefone fixo ou celular).

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento presencial nas agências bancárias no Dia de Finados. A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos, feriados oficiais de âmbito nacional, municipal ou estadual, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.

Nos dias 03 (quinta-feira) e 04 (sexta-feira) o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente em todas as localidades que não tiverem feriados municipais. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes no dia do feriado, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking. Contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 02/11 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA). Para maior comodidade e conveniência, os clientes e o público em geral podem evitar o comparecimento presencial nas agências bancárias utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços.