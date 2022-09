Confira o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana no feriado da Independência

A Independência do Brasil será comemorada nesta quarta-feira (7). Por conta do feriado nacional, alguns serviços terão horário de funcionamento alterado em diversas cidades. Confira como será em Salvador e Região Metropolitana:

Shoppings

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia vai funcionar em horário normal, das 9h às 22h, no dia 7.

Shopping Barra

O Shopping Barra funcionará normalmente. Lojas funcionarão das 9h às 22h; Praça de Alimentação/fast food funciona das 9h às 22h; Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli funcionam a partir das 12h; e para o cinema, consulte a programação no site http://orientcinemas.com.br.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista funcionará em horário normal, das 9h às 22h, nesta quarta (07).

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

O Salvador Shopping e o Salvador Norte funcionam normalmente, das 9h às 22h.

Online - Além de realizar as compras nas lojas físicas, os clientes podem fazer suas compras on-line através dos sites www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br ou pelos aplicativos homônimos, disponíveis gratuitamente em Android e IOS.

Para aqueles que desejam receber em casa, as entregas são feitas em até 2h. O frete é grátis no primeiro pedido ou acima de determinados valores em compras. O cliente pode retirar nos espaços de Drive Thru, de Lockers (Armários Inteligentes) e via Retirada Expressa.

Shopping Paralela:

O Shopping Paralela vai funcionar normalmente no feriado da Independência do Brasil, das 9h às 22h. O cinema segue os horários das sessões, com programação disponível no site https://www.ucicinemas.com.br/Cinemas/UCI-Orient-Paralela/info. Somente a Faculdade UNIME estará fechada.

Shopping Itaigara

Lojas e quiosques - fechados

Praça de Alimentação - fechada

Super Bompreço - aberto das 7h às 18h

Subway - atenderá pedidos por delivery

Bancos - fechados

Lotérica - fechada

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques - funcionam das 9h às 20h

Restaurantes - funcionam das 9h às 20h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site:

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

Ebateca: consultar programação no Instagram @ebatecapremium

Vitória Boulevard

Lojas e quiosques - fechados

Praça de Alimentação - das 12h dàs 19h

Drograria São Paulo - das 7h às 22h

RedeMix - das 6h30 às 20h

Alpha Fitness - consultar programação no site redealphafitness.com.br.

Shopping Piedade

Nesta quarta-feira, o Shopping Piedade funciona em horário diferenciado, das 11h às 17h, retornando suas atividades em horário normal na quinta-feira (8), das 9h às 20h.

Shopping Cajazeiras

No dia do feriado, quarta-feira (7), o shopping estará com as lojas fechadas e as lojas âncoras (Americanas e Lebiscut), estarão funcionando das 12h às 19h. A Hapvida iniciará seu atendimento as 8h e encerrará às 13h. A Praça de Alimentação irá funcionar das 12h às 20h. O funcionamento da Clivale, será das 07h às 13h.

A criançada terá uma programação exclusiva a partir das 16h: Tio Lobo e sua turma levarão para o shopping um ‘Camarim Fashion’, que realizará junto aos pequenos, pintura artística facial, animação e sorteio de brindes.

Boulevard Shopping Camaçari

O feriado da Independência do Brasil altera algumas operações no Boulevard Shopping Camaçari, como o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), os cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari e a academia Smart Fit, que estarão fechados neste dia, voltando a funcionar na quinta (8). Já as lojas, o salão de beleza, a barbearia, os espaços infantis e a praça de alimentação abrirão normalmente nesta quarta, assim como a Rede Bem Drogarias e o Cinemark. Confira abaixo os horários:

Lojas e espaços infantis e de beleza- das 9h às 21h.

Rede Bem Drogarias - das 9h às 21h.

Alimentação e Magic Games - das 11h às 21h.

Cinema - confira a programação com os horários e filmes AQUI (https://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/cinema).

SAC, cartórios e academia - fechados.

Parque Shopping Bahia

Na quarta-feira, o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, vai funcionar em horário normal. Lojas Âncoras e Alimentação estarão abertas das 10h até às 22h, assim como as demais lojas, quiosques e eventos. A Alameda Gourmet vai funcionar das 12h às 23h. Apenas o Laboratório Linus Pauling e a Clivale Mais estarão fechados.

Nesse dia, o shopping vai receber a segunda edição do Encontro de Carros Personalizados, no estacionamento térreo do empreendimento, a partir das 15h. O evento vai reunir diversos estilos e modelos como os que curtem trilha, com seus 4x4; os JDMs, com seus, cada vez mais raros, Civics e Eclipses; a galera dos antigos, com seus Opalas, Ômegas, Quadrados, Fuscas e Vectras; os Importados, motos e muito mais. Sem falar dos racers de Salvador, Lauro de Freitas e Região Metropolitana.

Mercados

Ferreira Costa

O Home Center Ferreira Costa, na Avenida Paralela, estará aberto das 8h às 21h, no feriado da Independência do Brasil.

Pão de Açúcar

A loja do Pão de Açúcar localizada no Shopping da Bahia vai funcionar das 09h às 22h. Já a loja do Costa Azul funcionará das 07h às 20h.

Big Bom Preço

Os mercados do Big Bompreço funcionam normalmente, das 7h às 22h

INSS

As agências do INSS estarão fechadas na quarta (7).

SAC

Os postos SAC fecham na próxima quarta-feira, por conta do feriado da Independência do Brasil. Apenas as três carretas do SAC Móvel atendem normalmente. Neste dia, o SAC Móvel estará nos municípios de Contendas do Sincorá, Irajuba e Aramari. A partir de quinta-feira (8), o atendimento será retomado em toda a Rede SAC.

Para ter acesso aos postos SAC é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 (incluindo doses de reforço). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) e site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Correios

A rede de atendimento dos Correios estará fechada no dia 7 de setembro. A empresa segue à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades) ou pelo Fale Conosco, no endereço: www.correios.com.br.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado da Independência do Brasil, comemorado em 07 de setembro. A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos, feriados oficiais de âmbito nacional, municipal ou estadual, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.

No dia 08 de setembro o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente em todas as localidades que não tiverem feriados municipais.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes no dia do feriado, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking. Contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 07/09 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Para maior comodidade e conveniência, os clientes e o público em geral podem evitar o comparecimento presencial nas agências bancárias utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços.

Repartições públicas

Transalvador – Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuarão normalmente nas ruas, atentos para agir, imediatamente, em casos de obstruções e outras intercorrências no trânsito.

Equipes da autarquia vão intensificar o monitoramento nos locais que sofrerão restrição de tráfego por conta das celebrações à Independência do Brasil. Aliado a isso, os agentes atuarão também nas vias de grande movimentação de entrada e saída da cidade, como a Rodoviária, o Ferry Boat, a Feira de São Joaquim e a Avenida Luís Viana (Paralela).

O Núcleo de Operação Assistida (NOA) também estará atento ao tráfego 24 horas, durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze de Lei Seca também serão realizadas normalmente durante o feriado.

Os setores de defesa de notificações e protocolo não funcionarão na quarta (07). As notificações com previsão de vencimento nesses dias serão prorrogadas para o próximo dia útil, ou seja, para a quinta-feira (08).

Caso o cidadão queira fazer abertura dos serviços de defesa, apresentação de condutor, ou recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), no dia em que o expediente presencial estiver suspenso, poderá fazer os procedimentos on-line.

No feriado, os atendimentos no setor de liberação de veículos apreendidos nos pátios e também os atendimentos presenciais na sede estarão suspensos. O cidadão pode entrar em contato com a autarquia pelo Dique Salvador, número 156, ou pelo aplicativo NOA Cidadão.

Educação – As aulas na rede municipal de ensino ocorrem até a terça-feira (6) e retornam na quinta-feira (8).

Semop – Na quarta-feira (7), os mercados municipais e feiras funcionam até as 14h, com exceção do Mercado Municipal de Cajazeiras, que estará fechado. Além disso, o órgão realizará o monitoramento e ordenamento dos ambulantes no percurso do desfile cívico.

Prefeituras-Bairro – As Prefeituras-Bairro estarão fechadas durante a quarta-feira (7). O atendimento será retomado às 8h da quinta-feira (8).

Codesal – Como serviço essencial, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona ininterruptamente, em regime de plantão 24 horas. Qualquer situação de risco deve ser comunicada através do número gratuito 199.

Sedur – O órgão intensificará a fiscalização no feriado, em regime de plantão, com o objetivo de fiscalizar a regularidade dos estabelecimentos comerciais e eventos em Salvador. A Sedur também realiza operações de combate à poluição sonora, publicidade e construção irregular. As denúncias de poluição sonora devem ser feitas através do Fala Salvador 156 ou pelo Aplicativo Sonora Salvador. Já o atendimento presencial na sede do órgão, na Avenida ACM, será suspenso na quarta-feira (7) e retomado às 8h da quinta-feira (8).

Guarda Municipal – A instituição atuará na manutenção das atividades de patrulhamento preventivo na cidade, na proteção de equipamentos públicos e no apoio aos órgãos públicos, a exemplo das blitze de trânsito Proteja a Vida. Além disso, 320 agentes vão participar do desfile de 7 de Setembro, no Centro.

Salvamar – A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) vai funcionar das 8h às 17h, com 32 postos armados do Jardim de Alah até Ipitanga (próximo ao kartódromo), e outros quatro postos volantes, além de prestar suporte com quadrículos que farão rondas ostensivas nas praias.

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão durante 24 horas. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as de Saúde da Família (USF) retomam o atendimento a partir das 8h da próxima quinta-feira (8).

Simm e SAC do Empreendedor – O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e o SAC do Empreendedor estarão fechados na quarta-feira (7), com retorno das atividades no dia seguinte, às 8h.