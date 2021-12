Confira o que abre e fecha em Salvador no feriado de Nossa Senhora da Conceição

O horário de funcionamento em alguns estabelecimentos comerciais e de serviços, em Salvador e região metropolitana, será alterado nesta quarta-feira (8), em virtude do feriado do Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia. Confira abaixo:

Shopping Paralela

Funcionamento normal, das 9h às 22h.

Shopping Piedade

Funciona das 9h às 19h. Em especial, nesta data, o Papai Noel estará recebendo as cartinhas de pedidos e tirando fotos, das 12h às 18h.

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia terá funcionamento normal no feriado, das 09h às 22h.

Para celebrar o feriado em homenagem à padroeira da Bahia, os clientes poderão aproveitar a Noelândia, atração de Natal para toda a família, que funcionará normalmente, além de sessões especiais da Parada de Natal, que irão ocorrer nos horários de 15h e 16h.

Parque Shopping Bahia

Horário de funcionamento normal.

Salvador Shopping

Funciona normalmente, das 9h às 22h.

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping terá funcionamento normal no feriado, das 09h às 22h.

Os clientes também podem realizar suas compras através das plataformas “Salvador Shopping Online” e “Salvador Norte Online”, que também estarão funcionando normalmente. Além dos sites, as compras podem ser feitas também pelo aplicativo das plataformas (disponíveis gratuitamente para Android e IOS) e retiradas nos Drives Thru, Lockers (Armários Inteligentes) ou Retirada Expressa.

Shopping Bela Vista

Normal, das 9h às 22h – Lojas e quiosques, lojas âncoras, alimentação, GBarbosa e lazer.

Shopping Barra

Lojas, Praça de Alimentação / fast food, Drive thru, Delivery e cinema – Funcionarão normalmente, das 9h às 22h.

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam das 12h às 23h.

Shopping Itaigara

Praça de Alimentação – Funcionará das 11h às 18h.

Lojas e quiosques: Funcionarão das 12h às 18h.

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h.

Bancos e Lotérica: Fechados.

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques – Funcionarão das 13h às 19h.

Restaurantes - Funcionam a partir das 12h.

Lotérica - Fechada.

Academia Alfa – Funciona das 09h às 13h no feriado.

Extra

Todas as lojas funcionam de 07h às 22h .

Pão de Açúcar

Costa Azul - 07h às 20h.

Ferreira Costa

Funciona das 8h às 22h. O estacionamento é gratuito.

Gbarbosa

Iguatemi – das 7h às 18h

Costa Azul – das 7h às 21h

San Martin – das 8h às 16h

Brotas – das 7h30 às 16h

Lauro de Freitas – das 7h às 19h

Pau da Lima – das 7h30 às 16h

Cabula - das 8h às 16h

Guarajuba – das 7h às 20h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do shopping

Mercantil

Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas: as lojas estarão abertas das 7h às 21h.

Perini

Pituba, Graça e Vasco – das 6h30 às 20h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 21h

Guarajuba – das 7h30 às 20h

Shoppings Salvador, Iguatemi, Paralela e Barra – horário de funcionamento dos centros de compras

Metrô

Funcionamento normal durante o feriado, das 5h à meia-noite. O serviço gratuito do Plantão de Escuta, realizado por voluntários do Centro de Valorização à Vida – CVV, também terá seu horário mantido. Ele acontece das 10h às 16h, na Estação de Metrô Acesso Norte.

Rede SAC

Os postos da Rede SAC situados em Salvador não irão funcionar nesta quarta-feira (08). No interior, estarão fechados os postos de Simões Filho, Jacobina, Euclides da Cunha, Olindina, Xique-xique, Riachão do Jacuípe, Inhambupe e Capim Grosso.

Na quinta-feira (09), o atendimento será retomado normalmente.

Órgãos Municipais

Transalvador

Os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuarão normalmente nas ruas, atentos para agir imediatamente em casos de obstruções e outras intercorrências no trânsito. O Núcleo de Operação Assistida (NOA) também irá monitorar o tráfego 24h durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze de Lei Seca serão realizadas normalmente.

Todo o atendimento presencial na sede do órgão estará suspenso, exceto pelo Setor de Registro de Acidentes, que funcionará ininterruptamente. Caso o cidadão queira fazer abertura dos serviços de defesa, apresentação de condutor ou recurso Jari nesta quarta, poderá fazer pela internet, no site.

O setor de Liberação de Veículos e os pátios da autarquia também estarão fechados, retomando o atendimento no dia seguinte. O cidadão pode entrar em contato com a autarquia pelo Fala Salvador, número 156, ou pelo aplicativo NOA Cidadão.

Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal reforçará a atuação dos agentes no Centro Histórico, nas Vilas de Natal (Campo Grande e Periperi), na Barra e Farol da Barra, no Parque da Cidade, no Parque dos Ventos e no Parque dos Dinossauros. Cerca de 100 agentes farão atividades operacionais de patrulhamento preventivo nessas regiões.

Promoção Social

O funcionamento será mantido nas Unidades de Acolhimento Institucional (UAI) durante 24h e pelo Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), das 7h às 19h. Já o CadÚnico e os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Especializados de Assistência Social (Creas) voltam a funcionar na quinta-feira (9).

Simm

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) volta a funcionar normalmente na quinta-feira (9).

Fiscalização de protocolos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) irá intensificar a fiscalização nos estabelecimentos comerciais e nos eventos em Salvador, com o objetivo de verificar o cumprimento dos protocolos de funcionamento. O órgão também fará operações de combate à poluição sonora, publicidade e construção irregular. O atendimento presencial será suspenso. As denúncias devem ser feitas através do Fala Salvador 156 ou pelo site.

Educação

As aulas serão suspensas na quarta-feira (8) e retomadas na quinta-feira (9).

Prefeitura-Bairro

Nas Prefeituras-Bairro, o atendimento também será suspenso e retomado na quinta-feira (9).

Defesa Civil

Como serviço essencial da Prefeitura, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona ininterruptamente em regime de plantão 24h. As equipes estarão de prontidão para atender as solicitações também no feriado. Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com o órgão, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA), gripários e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) manterão o funcionamento durante 24 horas. O atendimento será suspenso nas Unidades Básicas de Saúde e retomado na quinta-feira.

Feiras e mercados municipais

Os mercados municipais manterão o funcionamento normal. Já as feiras livres funcionarão das 6h às 15h.

Salvamar

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) atuará no trecho entre o Jardim de Alah e Ipitanga (próximo à área do Kartódromo), com um total de 35 postos de serviço.

Limpeza urbana

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) prossegue com a coleta normal de resíduos na cidade.

TRE-BA

Todos os atendimentos realizados na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), cartórios eleitorais e área jurídica ficarão suspensos na quarta-feira (8/12). Em razão do feriado, todos os prazos processuais, que se iniciem ou se encerrem nesta data, ficam prorrogados para o próximo dia útil, quinta-feira (9/12).

Vale ressaltar que o atendimento virtual do Chatbot Maia – realizado por meio do site do Eleitoral baiano ou Telegram (@MaiaTREbot) – seguirá com maior parte dos serviços disponível, com exceção apenas do direcionamento para “falar com atendente”. Os demais serviços online da Justiça Eleitoral, oferecidos por meio do site do TRE-BA e aplicativos da JE, também permanecerão ativos.