Confira o que abre e fecha neste feriadão junino em Salvador

O feriadão está chegando e é bom se programar, porque muitos estabelecimentos funcionarão em horário especial ou fecharão durante o período de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (20), e São João, que celebram no domingo (23) e na segunda-feira (24).

Confira o que abre e fecha em Salvador no feriadão:

Shoppings

Shopping Barra

Corpus Christi

Quinta-feira (20): Não haverá alteração no funcionamento.



São João

Domingo (23): Lojas, praça de alimentação e Belo Rústico funcionam das 9h às 17h. Restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, das 12h às 21h

Segunda-feira (24): Lojas fechadas. Praça de Alimentação, Belo Rústico, restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, das 12h às 21h

Shopping da Bahia

Corpus Christi

Quinta-feira (20): Não haverá alteração no funcionamento.



São João

Domingo (23): As lojas, a praça de alimentação e o Playland / Planeta Criança abrem das 9h às 17h. Já o cinema funciona normalmente.

Segunda (24): Lojas fechadas. Praça de alimentação e Playland / Planeta Criança abrem das 12h às 21h. Cinema funciona normalmente.

Shopping Piedade

Corpus Christi

Quinta-feira (20): Lojas abertas das 12h às 18h.

São João

Domingo (23): Shoppings fechado.

Segunda-feira (24): Shoppings fechado.

Shopping Bela Vista

Corpus Christi

Quinta-feira (20): Lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. Já a praça de alimentação, as farmácias e o G Barbosa abrem das 12h às 21h. Neste dia, as lojas âncoras (ex: Riachuello, Americanas, Marisa) também terão horário diferenciado, das 9h às 21h.

São João

Domingo (23): Lojas, quiosques, praça de alimentação, farmácias e o G Barbosa estarão abertos das 9h às 17h.

Segunda-feira (24): Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação, farmácias e G Barbosa funcionam das 12h às 21h.

Shopping Cajazeiras

Corpus Christi

Quinta-feira (20): Lojas abertas das 13h às 21h e praça de alimentação das 12h às 21h. Cinema segue programação normal e Play Kids abre das 13h às 21h.

São João

Domingo (23): Lojas abrem das 13h às 21h, e praça de alimentação, das 12h às 21h.

Segunda-feira (24): Lojas estarão fechadas e a praça de alimentação, funcionará, das 12h às 21h. O cinema terá sessões normais e o Play Kids abre das 13h às 21h.

Shopping Itaigara

Corpus Christi

Quinta-feira (20): Bompreço aberto das 7h às 18h e lojas fechadas

São João

Domingo (23): Bompreço aberto das 7h às 18h e lojas fechadas

Segunda-feira (24): Bompreço aberto das 7h às 18h e lojas fechadas

Shopping Paseo

São João

Domingo (23): Lojas, serviços e alimentação funcionam das 9h às 16h. O Cinema funciona normalmente.

Segunda-feira (24): Lojas e serviços estarão fechados e alimentação abre a partir das 12h. O Cinema funciona normalmente.

Foto: Arquivo CORREIO

Mercados

Mercado do Rio Vermelho - Ceasinha

Corpus Christi

Quinta-feira (20): Boxes abertos das 7h às 16h e praça de alimentação das 7h às 16h



São João

Domingo (23): Boxes abertos das 7h às 16h e praça de alimentação das 7h às 16h.

Segunda-feira (24): Boxes e praça de alimentação fechados.

Walmart/Bompreço

Corpus Christi e São João: Não haverá alteração no funcionamento das unidades nos feriados.

GBarbosa

Corpus Christi

Quinta-feira (20):

Costa Azul: das 7h às 21h

Lauro de Freitas: das 7h às 20h

Guarajuba: das 8h às 20h

Iguatemi: das 7h às 19h

San Martin: das 8h às 14h

Brotas: das 8h às 14h

Pau da Lima: das 8h às 14h

Cabula: das 8h às 14h

Shopping Bela Vista: acompanhará o horário de funcionamento do shopping

São João

Domingo (23):

Costa Azul: das 7h às 21h

Lauro de Freitas: das 7h às 19h

Guarajuba: das 8h às 17h

Iguatemi: das 7h às 18h

San Martin: das 8h às 14h

Brotas: das 8h às 14h

Pau da Lima: das 8h às 14h

Cabula: das 8h às 14h

Shopping Bela Vista: acompanhará o horário de funcionamento do shopping

Segunda-feira (24):

Costa Azul: das 7h às 19h

Lauro de Freitas: das 7h às 18h

Guarajuba: das 8h às 20h

Iguatemi: das 7h às 18h

San Martin: das 8h às 14h

Brotas: das 8h às 14h

Pau da Lima: das 8h às 14h

Cabula: das 8h às 14h

Shopping Bela Vista: acompanhará o horário de funcionamento do shopping

Mercantil Rodrigues

Corpus Christi

Quinta-feira (20): Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas abrem das 7h às 18h.

São João:

Domingo (23): Funcionamento normal.

Segunda-feira (24):

Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas abrem das 7h às 18h.

Perini

Corpus Christi

Quinta-feira (20): Graça, Barra, Pituba e Vasco da Gama, das 6h30 às 21h; Café Perini Costa Azul das 7h às 21h

São João:

Domingo (23): Graça, Barra, Pituba e Vasco da Gama, das 6h às 20h

Segunda-feira (24): Graça, Barra, Pituba e Vasco da Gama, das 6h às 18h; Café Perini Costa Azul das 7h às 19h

Extra

No Corpus Christi e no São João haverá funcionamento normal nas três unidades: Paralela (24h), Vasco e Rótula (7h às 0h)

Assaí

Corpus Christi

Quinta-feira (20): 7h às 18h

Segunda-feira (24): 7h às 18h

Pão de Açúcar

Costa Azul:

Corpus Christi

Quinta-feira (20): 7h às 21h

Domingo (23): 7h às 20h

Segunda-feira (24): Fechado

Museu da Misericórdia

De 20 a 24 de junho: fechado

Outros

Postos do Salvador Card

Na quinta-feira (20), no sábado (22), domingo (23) e segunda-feira (24), as unidades do Shopping da Gente e Lapa estarão fechadas. As da Estação Mussurunga, Estação Pirajá e Estação acesso Norte funcionam das 6h às 18h. Na sexta (21) o funcionamento será normal, das 5h às 22h.

Serviços agendados, como emissão de carteiras, serão atendidos normalmente na sexta-feira (21), das 8h às 17h30, no posto Shopping da Gente. Na sexta e no sábado, o posto Lapa funciona em regime de autoatendimento.

Na terça-feira (25) todas as unidades reabrem no horário habitual.