Confira o que abre e fecha no feriado de finados na capital e no interior

O feriado de finados da próxima segunda-feira (2) vai alterar a dinâmica de funcionamento dos estabelecimentos situados na capital baiana e em algumas cidades do interior do estado. O CORREIO foi atrás dos horários em que os principais pontos comerciais vão funcionar durante o dia que marca o fim do feriado prolongado.

No caso dos shoppings,quase todos seguirão funcionando, mas com alterações nos horários de funcionamento das lojas, praças de alimentação, academias e mercados. A exceção é o Shopping Piedade, que estará fechado e só retornará as atividades na terça-feira (03/11), das 11h às 21h.

Quem não vai ter nenhuma alteração é o Outlet Premium, que abrirá normalmente na segunda, inclusive a praça de alimentação, que funciona das 09h às 21h. Diferente do Outlet, os postos de atendimento do SAQ terão serviços suspensos no feriado.

Confira horários:

Shoppings:

Funcionamento do Shopping Barra:

Lojas – Abrirão apenas as lojas âncoras das 12h às 21h (Zara, Renner, C&A, Riachuelo, Le Biscuit, Lojas Americanas, Centauro). As demais estarão fechadas;

Praça de alimentação – Funciona das 12h às 21h;

Restaurantes – Funcionam das 12h a 0h;

Academia Alpha - Funcionará das 9h às 13h.

Funcionamento do Shopping Bela Vista:

Especial - Âncoras, alimentação (associados ao Sindicato de Bares e Restaurantes), farmácias e GBarbosa: das 12h às 21h;

Lojas e quiosques (associados ao Sindicato dos Comerciários): fechados;

Alpha Fitness: das 9h às 13h;

Cinépolis: conforme programação no site www.cinepolis.com.br.

Funcionamento do Shopping Itaigara:

Lojas, praça de alimentação, cafés, quiosque e bancos: fechados;

Bompreço: 08h às 18h.

Funcionamento do Salvador Shopping:

Bompreço: 8h às 21h;

Alimentação, lojas âncoras (C&A, Casas Bahia, Centauro, Etna, Fast Shop, Le Biscuit, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Renner e Riachuelo), farmácias (Drogasil, Extrafarma, Globo, Pague Menos e São Paulo), salões de beleza (Barber City, Jacques Janine, Salão Miau e Via Paris): 12h às 21h;

Drive Thru: 12h às 21h; apenas as lojas que estarão abertas;

Espaço Gourmet: 12h às 00h;

Cinema: 14h15 às 22h30;

Bancos, clínicas (Clivale, Immune Vacinas e Labchecap), Correios, farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários: fechados;

A plataforma digital Salvador Shopping Online estará funcionando: www.salvadorshoppingonline.com.br.

Funcionamento do Shopping Center Lapa:

Praça de alimentação: 12h às 20h;

C&A, Riachuelo e Lojas Americanas: 12h às 18h;

Cinema: conforme a programação e horários dos filmes no site www.shoppinglapa.com.br.

Funcionamento do Shopping Paseo:

Lojas e serviços - Fechados;

Alimentação - Das 12h às 20h;

Cinema - Fechado;

Academia Alpha - Funcionará das 9h às 13h.

Funcionamento do Salvador Norte Shopping:

Academia SmartFit: 9h às 15h;

Cinema: 13h às 21h;

Alimentação, lojas âncoras e megalojas (Americanas, C&A, Riachuelo, Renner, Fast Shop, Kalunga, Leader, Marisa, Login, Studio Z, Centauro, Le Biscuit, Beleza Natural), farmácias (Drogasil, Drogaria São Paulo e Pague Menos): 12h às 21h;

Drive Thru: 12h às 21h; apenas as lojas que estarão abertas;

Demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários, Clivale e Caixa: fechados;

SAC Móvel: fechado;

A plataforma digital Salvador Norte Online estará funcionando: www.salvadornorteonline.com.br.

Funcionamento do Shopping Paralela:

Lojas âncoras, praça de alimentação, supermercado e farmácias: 12h às 21h;

Cinema: conforme a sua programação de exibição.

Funcionamento do Shopping da Bahia;

Âncoras e megalojas (que possuem acordo com o Sindicato dos Comerciários) - 12h a 21h;

Praça de alimentação e restaurantes – 12h a 21h;

Farmácias – 12h a 21h;

Pão de Açúcar – 12h a 21h;

Bodytech – 09h às 13h;

Cinema – Horário normal conforme a programação;

Clivale - Fechado;

Lojas e quiosques – Fechados.

Funcionamento do Boulevard Shopping Feira de Santana:

Lojas – 13h às 19h;

Alimentação – 12h às 19h;

Big Bompreço, farmácia BigFort – 08h às 19h;

Casa Lotérica – fechada;

Clinica Saúde Center – fechada;

Funcionamento do Boulevard Shopping Vitória da Conquista:

Lojas - 14h às 20h;

Lazer e alimentação - 12h às 22h;

Selfit e SAC – fechados.

Funcionamento do Parque Shopping Bahia:

Lojas – 13 às 21h;

Alimentação – 12h às 21h;

Hiper Ideal – 6h30 às 21h;

PSG, Smart Fit – Fechados.

Outros estabelecimentos:

Funcionamento do Outlet Premium, em Camaçari:

Estabelecimento e Praça de Alimentação: 9h às 21h.

Funcionamento do SAQ:

Todas unidades suspenderam atendimento.

Funcionamento da RedeMix:

Unidades: 6h30 às 20h, com horário sujeito a alterações ocasionais em algumas unidades.

Funcionamento do GBarbosa:

Iguatemi: 7h às 18h;

Costa Azul: 7h às 18h;

San Martin: 7h às 16h;

Brotas: 7h30 às 16h;

Lauro de Freitas: 7h às 18h;

Pau da Lima: 7h30 às 16h;

Cabula: 7h30 às 18h;

Guarajuba : 8h às 19h;

Horto Bela Vista: mesmo horário de funcionamento do shopping.

Funcionamento da Perini:

Graça, Pituba, Barra e Vasco da Gama: 6h30 às 20h;

Costa Azul: 7h às 18h;

Guarajuba: 8h às 17h;

Shoppings da Bahia, Barra, Paralela e Salvador Shopping: mesmo horário de funcionamento dos shoppings.

Funcionamento do Mercantil Rodrigues

Ogunjá, Pirajá, Calçada e Lauro de Freitas: 7h às 21h.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela