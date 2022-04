Confira o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalho

O Dia do Trabalhador é comemorado neste domingo (1º). O feriado provocará mudanças no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos e diversas lojas estarão fechadas para o público. Confira:

Shopping Barra

Lojas – Funcionarão as lojas âncoras (grandes redes) e Espaço Kids, das 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food–Funciona das 12h às 20h

Drive thru – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet,Madero,MammaJamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 12h às 20h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br

Shopping Bela Vista

Funcionará das 12h às 21h para lojas âncoras, alimentação, salões de beleza, supermercado GBarbosa, farmácias, Lazer e Drive do Bela. As demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários estarão fechados. O Cinema, SAC, academia Alpha Fitness e o Centros Médico Bela Vista funcionarão em horários independentes, que poderão ser consultados nos respectivos sites.

Salvador Shopping:

• Bompreço: 10h às 21h;

• Espaço Gourmet: a partir das 12h;

• Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer, farmácias, salões e Salvador Shopping Online/Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento): 12h às 21h;

• Cinemark: 12h às 22h;

• Bancos, Correios, farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, demais lojas e quiosques: fechados.



Salvador Norte Shopping:

• Lojas âncoras e megalojas, alimentação, lazer, salões e Farmácias, Salvador Norte Online/Drive Thru (apenas lojas em funcionamento): das 12h às 21h;

• Cinépolis: 13h às 21h30;

• Demais lojas e quiosques: fechados.



Shopping Paralela

Funcionam as lojas âncoras/megalojas, farmácia, supermercado, salão de beleza e academia das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. O cinema funciona conforme a programação disponível no site da UCI.

Parque Shopping Bahia

Supermercado HiperIdeal: 06h30 às 21h;

Alimentação, Lazer e Lojas Americanas: 12h às 21h;

Alameda Gourmet: 12h às 22h;

Magic Games Park: 12h às 21h

Petz: 13h às 21h;

Academia Smart Fit: fechada;

Demais lojas e quiosques: fechados

Shopping Piedade

O Shopping Piedade estará fechado no domingo (1º), voltando a funcionar normalmente na segunda (2), das 9h às 21h.

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques –Fechados

Restaurantes - Funcionam a partir das 12h

• Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

•Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

•Ebateca:não funciona



Shoppings Itaigara

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Bancos: Fechados

Lotérica: Fechada

Center Lapa

As Lojas Americanas, Riachuelo e C&A funcionarão das 11h às 17h, Praça de Alimentação e Cinema, das 11h às 19h. As demais operações e Marisa estarão fechadas.



Boulevard Camaçari

Na data, funcionarão as Lojas Americanas, das 13h às 21h, a praça de alimentação e a Magic Games, que vão operar das 12h às 21h, além do Cinemark. As demais lojas, academia, SAC, cartórios e lotérica permanecerão fechados, voltando a funcionar normalmente na segunda-feira (2).



Vitória Boulevard

Manterá o funcionamento normal neste domingo, 1º, quando será comemorado o Dia do Trabalhador. A praça de alimentação, por exemplo, iniciará o atendimento às 12h, encerrando às 19h. O RedeMix, por sua vez, funcionará das 6h30 às 20h. A Drogaria São Paulo também irá operar das 7 às 22h, assim como a Alpha Fitness (das 9h às 13h). As demais lojas e quiosques voltarão a funcionar normalmente nesta segunda-feira, 2.

Ferreira Costa

A loja estará fechada neste domingo (1º)