Confira os 20 itens mais procurados pelos brasileiros para o Dia das Mães

Um levantamento feito pela empresa de análise de dados Ebit|Nielsen apontou os 20 produtos mais vendidos com a finalidade de presentear as mães. A estimativa dos pesquisadores é de que o e-commerce fature R$ 2,2 bilhões com o Dia das Mães este ano, o que representa crescimento de 5% na comparação com o faturamento do ano passado, de R$ 2,11 bilhões.

A empresa afirmou que o número de pedidos feitos pela internet deve sofrer expansão de 26%, para 5,8 milhões, mas o tíquete médio deverá registrar retração de 16%, ou seja, R$ 383.

O estudo da Ebit|Nielsen analisou a previsão de compras entre os dias 20 de abril a 8 de maio. O Dia das Mães é considerado uma das principais datas do calendário do e-commerce, perdendo em faturamento apenas para o Natal (que inclui Black Friday).

Confira abaixo os produtos mais vendidos:

1. Livros

2. Celular e Smartphone

3. Tênis

4. Perfume

5. Calçados

6. Vestido

7. TV

8. Sandálias femininas

9. Vinho

10. Cama

11. Fogão

12. Geladeira/ Refigerador

13. Pneu para carro

14. Bolsa

15. Relógio de pulso

16. Shampoo para cabelo

17. Cafeteira

18. Ar condicionado

19. Notebook

20. Blusa feminina