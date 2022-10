Confira os contratados em 2022 que quase não jogaram pelo Vitória

Dalton, Alan Santos, Marco Antônio, Léo Gomes, Dionísio, Eduardo, Rafinha e Santiago Tréllez estão na cabeça e no coração do torcedor do Vitória. Destaques na Série C do Brasileiro deste ano, eles foram os nomes de destaque da campanha de acesso à Série B.

Mas nem todos os atletas do elenco ficarão na memória da nação rubro-negra. Sete jogadores que estiveram na Toca do Leão este ano sequer disputaram cinco jogos. Dois deles nem mesmo estiveram dentro das quatro linhas.

Héctor Urrego e Gustavo Blanco apenas treinaram, mas não chegaram a vestir a camisa do Vitória. Contratado no início de abril, o colombiano demorou para ser regularizado e, em maio, às vésperas de estrear, alegou problemas familiares e rescindiu contrato com o clube.

Gustavo Blanco foi contratado no final de março, após jogar seis partidas pelo Londrina. No entanto, o volante se lesionou e nunca conseguiu defender o Vitória. Com contrato até dezembro, ele segue fazendo tratamento no clube.

Cinco atletas que fizeram parte do elenco do Vitória este ano sequer entraram em campo cinco vezes. Três deles permaneceram no clube até a rodada final da Série C. Caso do zagueiro Rafael Ribeiro, do meia-atacante Foguinho e do atacante Thiaguinho, todos contratados para a disputa do torneio nacional.

Rafael Ribeiro foi relacionado para nove jogos, mas só esteve em campo em quatro deles, apenas um deixando o banco de reservas. Foguinho e Thiaguinho nunca tiveram oportunidade no time titular. O primeiro entrou em três partidas e o segundo em duas.

A passagem do meia Miller pelo Vitória foi bem mais rápida. Contratado junto ao Atlético de Alagoinhas assim como Dionísio e Thiaguinho, o meia fez quatro jogos, dois como titular, e deixou o time por causa de uma proposta para jogar no futebol português.

A ida para a Europa acabou não vingando e ele retornou para o Carcará, onde jogou a Série D. Depois, defendeu o Carajás, de Belém, na segunda divisão do Campeonato Paraense.

Contratado no começo da temporada, Pablo ficou na Toca até maio e foi bem pouco aproveitado. O volante disputou apenas dois jogos, ambos entrando com o cronômetro em andamento. Depois, seguiu para a Ferroviária.

Confira os jogadores que não completaram cinco jogos pelo Vitória:

Rafael Ribeiro (zagueiro) - 4 jogos (3 como titular)

Héctor Urrego (zagueiro) - Não jogou

Gustavo Blanco (volante) - Não jogou

Pablo (volante) - 2 jogos (nenhum como titular)

Miller (meia) - 4 jogos (2 como titular)

Foguinho (meia-atacante) - 3 jogos (nenhum como titular)

Thiaguinho (atacante) - 2 jogos (nenhum como titular)