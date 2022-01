Confira os locais de vacinação contra a gripe em Salvador nesta terça-feira (11)

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador abre a vacinação contra a gripe nesta terça-feira (11) exclusivamente para residentes com Cartão SUS da capital baiana, que NÃO tomaram o imunizante em 2021. Podem buscar os postos pessoas com idade igual ou superior a 06 meses de idade. Os postos também estão aplicando a dose de reforço das crianças vacinadas em 2021 pela primeira vez na vida (ou seja, a 2ª dose será ofertada às crianças que tiveram contato com a vacina a primeira vez no ano passado).

Esse ano, pouco mais de 820 mil pessoas da população em geral receberam a vacina contra gripe na capital baiana. Desse total, o público alvo corresponde a 445 mil pessoas, 63% de cobertura. A meta da SMS é imunizar pelo menos 90% do público elegível que reside na cidade.

“A imunização continua sendo a forma mais eficaz para proteção contra gripe. Por isso estamos convocando todos os indivíduos residentes da capital baiana e com o cartão SUS da cidade para comparecerem aos postos e atualizar a situação vacinal. Manter a utilização da máscara também é outra medida importante de contingência de disseminação do vírus da gripe”, explicou Andréa Salvador, diretora de Vigilância à Saúde de Salvador.

Surto de gripe – Salvador está vivendo um surto de casos de influenza. De acordo com Andréa a situação é configurada pelo elevado número de casos registrados em um curto espaço de tempo.

Entre 2021 e 2022, 1.064 casos de influenza e 48 óbitos foram contabilizados esse ano na cidade. “São casos predominantemente do vírus da influenza H3N2 que estão circulando de maneira mais intensa desde o final de novembro. Por esse motivo ligamos o sinal de alerta e estamos convocando a população prioritária para realizar a vacinação e ampliar o percentual de cobertura vacinal. Com isso, esperamos conter o avanço dos casos e quebrar a cadeia de transmissão na capital”, afirmou a diretora.

Confira os pontos:

Drive-thru - 08H ÀS 18H

Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos II), 5 Centro de Saúde, Shopping Bela Vista (09h às 18h), Unijorge (Paralela)

Pontos Fixos

08H ÀS 16H

USF Antônio Lazarotto, USF Frei Benjamin, USF Capelinha de São Caetano, USF Parque de Pituaçu, USF Joanes Leste, Bahia Outlet Center (09h às 16h), USF Joanes Centro Oeste

08H ÀS 17H

USF São João do Cabrito, USF Alto do Cruzeiro, USF Alto da Terezinha, USF Fazenda Coutos I, USF Estrada da Cocisa, USF João Roma, USF Vila Canária, USF Dom Avelar, UBS Pires da Veiga, USF Nova Brasília, Multicentro Liberdade

08H ÀS 18H

5 Centro de Saúde, Multicentro Amaralina, Estação da Lapa, UBS Nelson Pihauy Dourado, USF Yolanda Pires, USF Cajazeiras IV, USF Mussurunga I, Estação Mussurunga, USF Fernando Filgueiras, 16 Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, Mercado Bompreço (Armação) e UBS Manoel Vitorino.