Confira os principais dados sobre a produção industrial na Bahia

Segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde que iniciou a pandemia, a indústria baiana chegou a operar num patamar 19,9% abaixo de fevereiro/20. Porém, esse cenário já apresenta mudanças favoráveis para o momento de recuperação do setor, trazendo junto também oportunidades que podem fomentar uma retomada mais forte e competitiva.

Ainda de acordo com o IBGE, já no início desse ano, a produção industrial baiana avançou: voltou a crescer em março (8,6%), após 14 quedas seguidas, com o segundo melhor resultado do país no mês e o maior avanço para março no estado em 12 anos. Só para se ter uma ideia, no mesmo período, 6 das 11 atividades da indústria de transformação avançaram, e o crescimento geral no estado foi puxado pelos derivados do petróleo que alcançou 37,9%. No acumulado nos três primeiros meses do ano, a Bahia é um dos seis locais com resultado positivo (2,3%), bem à frente do registrado no país, que apresentou queda de 4,5%.

DADOS DA INDÚSTRIA BAIANA

O Setor Industrial representa 21,8% do PIB do Estado da Bahia – 2019 (fonte IBGE, último dado oficial disponível); Contribui com R$ 56,013 bilhões de valor adicionado à economia estadual – 2019 (fonte IBGE, último dado oficial disponível); Responde por 16,6% do emprego formal no estado (Fonte: Secretaria do Trabalho - RAIS 2020); Responde por 69,5% das exportações baianas em 2021 (Indústria de Transformação + Extrativa Mineral – fonte: Secretaria de Comércio Exterior); Contribuiu com cerca de 57% da arrecadação de ICMS do estado em 2020 (fonte Sefaz).

EFEITO MULTIPLICADOR NA ECONOMIA (Fonte – professor Gervásio Santos / UFBA):

A cada R$ 1,00 produzido na indústria é gerado R$ 1,44 na economia baiana; Na Agropecuária gera R$ 1,30; Em Serviços gera R$ 1,23;

MELHORES SALÁRIOS NA BAHIA (Fonte: Secretaria do Trabalho – RAIS 2020)

Indústria = R$ 2.528,27 Agropecuária = R$ 1.477,29 Serviços = R$ 2.499,35

RETOMADA DO CRESCIMENTO (Fonte: Fieb)

Indústria de transformação deve crescer acima de 10% na Bahia esse ano;

Refino de petróleo cresceu 21% no 1º trimestre deste ano, em relação ao ano passado;

Setor de produtos químicos cresceu 8% no 1º trimestre deste ano, em relação ao ano passado.

POTENCIAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Com mais de 200 parques eólicos e capacidade instalada em torno de 6 GW (gigawatts), dos quais 2,6 GW em construção, e cerca de 5 GW de energia solar centralizada, a Bahia apresenta-se como um importante estado no cenário da produção de energias renováveis e dispõe de grande potencial de geração a ser explorado.

