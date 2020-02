Confira programação completa de sábado no Carnaval de Salvador

Circuito Dodô | Barra-Ondina





Sábado (22)

• 10h00 - HAPPY (bloco infantil) - Tio Paulinho e Gilmelândia

• 10h30 - GATAS E GATOS TEEN sem cordas - Universo Kids

• 15h30 - MICROTRIO IVAN HUOL - Bolinho de Estudante

• 15h45 - PUTITO REX / MEU AMOR VOLTO JÁ - Meu Amor Volto Já

• 16h00 - TRIO COMCAR - Átila Lima

• 16h15 - PIPOCA DO ALOK - DJ Alok

• 16h30 - CERVEJA &CIA/CORUJA - Ivete Sangalo

• 17h00 - VUMBORA - Bell Marques

• 17h30 - EVA - Banda Eva

• 18h00 - NANA BANANA - Léo Santana

• 18h30 - TIMBALADA - Timbalada

• 19h00 - TRIO INDEPENDENTE - Psirico

• 19h15 - FISSURA - Dh8

• 19h30 - O VALE - Alinne Rosa

• 20h00 - VOA VOA - Chiclete Com Banana

• 20h30 - SIRI COM TODI - Seuilson

• 20h45 - YES/CHEIRO - Banda Cheiro

• 21h00 - MAJOR LAZER SOUND SYSTEM - Major Sound System, Attooxxa, Tropkillaz

• 21h15 - TRIO INDEPENDENTE - Luiz Caldas

• 21h30 - TÔ LIGADO

• 21h45 - TRIO INDEPENDENTE - O Poeta

• 22h00 - TRIO INDEPENDENTE - A Dama

• 22h15 - TRIO INDEPENDENTE - Jau

• 22h30 - TRIO AFRO PUNK - Afro Cidade

• 22h45 - TRIO INDEPENDENTE - Carnaval Fora da Real

• 23h00 - TA RINDO DE Q - Ana Catarina e Banda

• 22h15 - ALERTA PRIME - Vou pro Sereno, Samba Mocidade

• 23h30 - TRIO INDEPENDENTE - Amanda Santiago

• 23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Nata do Samba

• 00h00 - TRIO INDEPENDENTE - Pegadeira

• 00h15 - SAMBA TERRAMAR - Banda K Entre Nós / Banda STM

• 00h30 - AMBIENTAL E ECOSSISTEMA - Saulo Calmon

• 00h45 - TRIO INDEPENDENTE - Fit Dance





Circuito Osmar | Campo Grande





10h PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ (infantil) - Banda Percussiva Unjirá Quiná

10h15 TODO MENINO É UM REI (infantil) - Lazinho Melanina

10h30 ALGODÃO DOCE - Carla Perez

IBEJI (infantil) - Filhos de Jorge

11h RATHAPLAN (infantil)

11h30 DIDÁ - Banda Didá

12h BLOCO DA SAUDADE - Banda da Saudade

14h PIPOCA DO SAULO - Saulo Fernandes

14h15 CANELIGHT

14h30 AS MUQUIRANAS - Parangolé

15h15 BOLA CHEIA - Banda Bola Cheia

15h30 TI AXÉ POR ELAS

15h45 BABY LEGUAS - Kfuné

16h AS KUVITEIRAS - La Furia

16h30 ME DEIXE A VONTADE

17h TRIO COMCAR

17h15 E COM ESSE QUE EU VOU sem cordas

17h30 TI VITROLA - Vitrola Baiana

17h45 TI JUAN E RAVENA - Juan e Ravena

18h AMIGOS DE CAJÁ - Samba do Pretinho

18h15 TRIO INDEPENDENTE - Ana Mametto

18h45 VEM SAMBAR - TIEE / Fora da Mídia

19h15 MALE DEBALE - Banda Malê

19h45 MUZENZA - Banda Afro Muzenza

20h TI ROSY (BT) - Rosy e Banda

20h15 BANKOMA - Banda Bankoma

20h45 JAKÉ - Samba Jaké e Samba Trator / Neivaldo do Tchaco /Jorge Fogueirao

21h15 BOKA LOUKA - Banda Washington Sambadinha

21h45 DIAMANTE NEGRO - Commando Ruts

22h15 ILÊ AIYÊ - Band’Aiyê

22h45 AFINIDADE





Circuito Batatinha | Pelourinho





• 17:15 - FILHAS DE GANDHY

• 17:45 - O MANGUE - Bambeia

• 18:00 - ACARÁ - Banda Acará / ORIOBA

• 19:00 - FILHOS DE JHA / Banda Filhos de Jhá

• 19:15 - KIZUMBA - Banda KIZUMBA

• 19:30 - ALERTA MENTE NEGRA - Banda Alerta Mente Negra

• 19:45 - TOMALIRA - Banda Tomalira

• 20:00 - LAROYE ARRIBA - Banda Laroye Arriba

• 20:30 - SWING DO PELO - Banda Swing do Pelô

• 20:45 - CHABIS’C - Banda Chabs’c

• 21:30 - AFRO BOGUM

• 22:15 - FOURD’S / FILHOS DA FEIRA

• 22:45 - BIG BLOCO DO GUETHO

• 23:00 - DANA DANA DE COUTOS

• 23:15 - FILHOS DE NANA / SURF REGGAE / TOALHA DA SAUDADE / SAMBETAO / TOMALIRA



Circuito Mestre Bimba | Amaralina





Bloco Furacão Kids

Arrastão

Os Canalhas

Bloco Afro & Arte

Bloco Na Batida Perfeita

Bloco Sou + De Ir

Bloco Boqueirão

Bl. As Amantes Do Nordeste

Bloco Kupula Unida

Bloco Samba Nordeste

Bloco Samba Da Vela

Bloco Vip Folia



Shows no Centro Histórico





Largo do Pelourinho

19h30 - Projeto 3 Artistas - Baile de Todos os Transes - Ava Rocha, Leo Cavalcanti, Negro Léo

22h - Projeto 03 Artistas - Raul 75 - Bruna Barreto, Irmão Carlos Psicofunk, Orí

Largo Pedro Archanjo

15h30 - CadeiraDeBrin

19h - Afrosambah

21h30 - Orquestra Reggae de Cachoeira

0h - Pablo Moraes



Praça Tereza Batista

16h - Zelito Miranda

17h30 - Dionorina

20h - A Praça do Frevo Elétrico - Carlos Pita - ‘Ao Som da Guitarra Baiana - Os 70 Anos do Trio Elétrico’

22h30 - Rádio Bahiense

Largo Quincas Berro d’Água

15h - Edd Bala

17h - Banda Compassos e Serpentinas

19h30 - Banda Dois Amores

22h - Bira Negros de Fé

Terreiro do Samba (Praça da Cruz Caída)

- Só Samba de Roda

- Pano de Prato



Palco do Rock (Coqueiral de Piatã)

- Covel

- Infected Cells

- IV de Marte

- Jacau (Itabuna/BA)

- Fairy Ladies

- Marília Gabriela

- Drearylands

- Dona Iracema

- God Funeral

- Aztlan

Arena Multicultural (Praça das Artes)

- Libu do Reggae

- Ministereo Público

- Magnata King Saya

- Os My Friend

- Mr. Galiza

Cajazeiras

- Viviane Trípodi

- Katê

- Márcia Freire

- Carla Cristina

- Furacão Love

- Aloísio Menezes

- Rafa e Pipo

Rio Vermelho

16h Orquestra Paulo Primo

- DJ Leandro Vitrol

- Diamba

- Skanibais

- Alexandre Leão

- Clariana

Boca do Rio

- O Poeta

- Márcio Melo

- Gerônimo

- Banda Th

- Axé Meu Rei

- Psirico

Periperi

- Cacau 100%

- Kart Love

- Pagodart

- Jorge Zarath

- Will Carvalho

- Swing Do Luh

- Tá Na Fita

Itapuã

- Fitdance

- Danniel Vieira

- Samba.com

- Kart Love

- Elaine Fernandes

- Dan Valente

- Márcia Freire

Liberdade

- Luziel

- Bicho de Cana

- Teus Santos

- Sarajane

- Márcia Castro

- Bonde CDO Shock

- Carla Cristina

Plataforma

- FitDance

- A Dama

- Pegadeira

- Rasta Groove

- Filomena Élétrica

- Adelmário Coelho

- Pagodart