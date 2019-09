Confira programação do último final de semana do Festival da Primavera

Com programações acontecendo desde o último dia 14, o Festival da Primavera chega ao fim neste final de semana, com programações simultâneas em diversos pontos da cidade. A edição deste ano uniu o festival ao movimento Vem Pro Centro e concentrou a maior parte das suas atividades bairro do Comércio. Apesar disso, há atrações também outros locais, como Centro Histórico, Rio Vermelho, Dique do Tororó, Jardim dos Namorados, Barra, Subúrbio e Valéria.

Os destaques deste final de semana são os shows da cantora Larissa Luz e do grupo Adão Negro, além de uma volta no Dique do Tororó comandada pelo grupo Mudei de Nome. Confira a programação completa abaixo.

O acesso ao festival em seus diversos pontos será facilitado pelo reforço em linhas de ônibus que circulam pelos locais. Além da maior oferta de veículos até as 0h, coletivos da frota reguladora ficarão disponíveis para atender qualquer eventualidade durante a festa.

Ainda por conta do festival, que interditará o trânsito no Dique do Tororó, algumas linhas de ônibus terão seu trajeto alterado no domingo. As linhas provenientes do Túnel Américo Simas com destino à Lapa vão seguir pelo Vale de Nazaré, Ogunjá, seguindo pela Avenida Vasco da Gama; Já as linhas com origem a Estação da Lapa com destino à avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) vão circular pela avenida Vasco da Gama, Ogunjá e seguir pela Bonocô, retornando seu itinerário. Linhas provenientes da Estação da Lapa para a Sete Portas deverão passar pela avenida Vasco da Gama, Ogunjá e Bonocô.

Sábado (28)

7h Porto da Barra - Barra Paddle Sup Race

Shopping da Bahia - Hero Salvador

17h Espaço Cultural da Barroquinha - Espetáculo: Das Coisas Dessa Vida...



17h às 21h Palco Toca Raul (Rio Vermelho) - Rock na Rua

Porto Salvador Eventos (Avenida França)

19h Forró do Tico

20h30 Forró do Tico - Danniel Vieira

22h DJ Cady

Largo da Mariquita (Rio Vermelho) -

18h30 Orquestra Afrosinfonica

19h30 Larissa Luz

21h Adão Negro



Praça da Inglaterra

12h às 22h Feira Criativa

16h Espaço Musical Infantil

17h Kimimo do Forró

18h Juan e Ravena

19h Gil Kalazans

Avenida da França

Saídas 9h, 11h - Pedal Tour

9h às 16h Circuito de Mini Bike

10h às 15h Automodelismo

Dique do Tororó

11h Volta ao Dique com o Mudei de Nome

Domingo (29)

Jardim dos Namorados

7h30 Saída da Praça Wilson Lins- Pituba

Encontro Cicloturístico da Primavera

17h Espaço Cultural da Barroquinha - Espetáculo: Das Coisas Dessa Vida...



Praça da Inglaterra

10h às 22h Feira Criativa

16h Process Man

17h Restgate Blue

18h30 Zuhri

20h Skanibais convida Duda Diamba

Horário não informado - Samba do Pretinho

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro