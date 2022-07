Confira vagas do Simm para esta quinta-feira (7) em Salvador

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 33 vagas de emprego para esta quinta-feira (7). Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS:



Recepcionista Atendente

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento do pacote Office.

Salário R$1.298,42 + benefícios

1 vaga

Embalador

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado em fábrica ou com embalagem de alimentos, vaga zoneada para moradores de Simões Filho ou Suburbana.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de padaria

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Simões Filho ou Suburbana.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Professor de séries iniciais

Ensino superior completo - Pedagogia, seis meses de experiência.

Salário R$1.765,00 + benefícios

5 vagas

Recepcionista de consultório dentário

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento do pacote Office.

Salário R$1.500,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de licitação

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento em informática e nota fiscal eletrônica.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de depósito

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: conhecimento em Informática.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Estoquista

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga de estágio exclusiva ao programa Simm Mulher)

Ensino médio incompleto (cursando a partir do 2º ano à noite), sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento em pacote Office, vaga zoneada para os bairros de Tancredo Neves, Engomadeira, Cabula, Barros Reis e Pirajá

Bolsa a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar comercial (vaga temporária)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento de informática, experiência com inventário e controle de estoque e fechamento de caixa.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário a combinar + benefícios

10 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário R$1.305,08 + benefícios

1 vaga

Copeiro hospitalar

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível curso de Copeiro de Hospital/Dietista.

Salário R$1.400,83 + benefícios

1 vaga

Manicure

Ensino médio completo, três meses de experiência, conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)

Comissão

1 vaga

Repositor de Hortifruti

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no bairro de Ondina.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Repositor de mercearia

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no bairro do Imbuí.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico de suporte de rede de computadores júnior

Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 2º semestre à noite), seis meses de experiência, ter conhecimento com manutenção de rede de computadores e segurança da informação.

Salário R$1.502,23 + benefícios

1 vaga

Técnico em acessório automotivo

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH A e moto; conforme nova lei trabalhista a forma de contratação será no regime MEI.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Assistente de PCP

Ensino superior completo em Administração ou Engenharia de produção, seis meses de experiência, imprescindível Excel avançado.

Salário R$2.200,00 + benefícios

1 vaga