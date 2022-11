Confirmado! Museu paulistano passará a chamar Museu Afro Brasil Emanoel Araújo

Agora é pra valer! O Museu Afro Brasil, em São Paulo, passará a chamar Museu Afro Brasil Emanoel Araújo. A informação foi divulgada aqui na coluna na semana passada, e confirmada ontem (28) pelo secretário de Educação do Governo de São Paulo, Hubert Alquéres que garante que o decreto será assinado pelo governador Rodrigo Garcia até amanhã (30), ainda no mês da Consciência Negra. O movimento para incluir o nome do artista baiano no museu criado por ele começou com uma petição enviada ao governador pelos membros da associação que administra o espaço e que logo recebeu a adesão imediata do Palácio dos Bandeirantes.

(Divulgação)

Museu Afro Brasil foi criado por Emanoel Araujo em 2004

Legado

Vale lembrar que o Museu Afro Brasil foi idealizado pelo artista baiano e inaugurado, com a doação do seu rico acervo particular, em 2004, e dirigido por ele durante 18 anos. Agora é aguardar o que a Bahia vai fazer para homenagear o grande artista que morreu no último dia 7 de setembro, deixando um legado artístico de valor incalculável.

(Divulgação)

Sergio Machado e equipe do filme premiado na Estônia

Prêmio

O filme O Rio do Desejo, do cineasta baiano Sérgio Machado, faturou mais um prêmio fora do Brasil. Neste final de semana, a obra, inspirada num conto de Milton Hatoum, foi escolhido por um júri especializado como Melhor Fotografia no Festival de Tallinn (Tallinn Black Nights Film Festival), na Estônia, considerado um dos mais importantes do mundo. O troféu foi para o fotógrafo Adrian Tejido. Antes da exibição, a obra já recebia críticas e era apontado como um clássico do cinema. Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Gabriel Leone e Rômulo Braga integram o elenco do filme rodado na Amazônia.

(Divulgação)

Licia Fabio recebe convidados para torcer pela Copa na Casa Cor

Torcida na casa

Licia Fabio, juntamente com Karine Queiroz e Carlos Amorim, reuniu ontem (28) mais uma turma animada para curtir a Copa do Mundo na Casa Cor Bahia, no Horto Florestal. O projeto, batizado de Torcida na Casa, reúne marcas como Indaiá, Casa Dez, Bikatto Acabamentos, Beeafeater, Mater Dei, dentre outras, e acontece nos dois restaurantes da mostra: Sette e Pepo, além da área externa do espaço. Exclusiva para convidados, a iniciativa se repetirá todas as vezes que a Seleção Brasileira entrar em campo durante o mundial que vai até 18 de dezembro.

(Divulgação)

Titãs faz turnê com quase todos músicos da formação original

Reencontro

A Arena Fonte Nova será o palco do show da turnê Titãs Encontro: Todos Ao Mesmo Tempo Agora, que reúne a formação original do grupo cuja estreia nacional acontece no dia 28 de abril de 2023, no Rio de Janeiro. Em Salvador, o grupo se apresenta no dia 17 de maio do próximo ano. Marcelo Fromer, morto em 2001, será homenageado pela filha, Alice Fromer, que participará dos concertos.

(Divulgação)

Associação reúne mais de seis mil baianas pelo país

Um Salve às baianas do Rio!

O Rio de Janeiro incluiu o Dia das Baianas de Acarajé, celebrado em 25 de novembro, no calendário de datas comemorativas do estado. Com a Lei 9.900/22, sancionada pelo governador Cláudio Castro, o oficio das mulheres que se dedicam à produção e comércio da iguaria - inscrito no Livro dos Saberes do Iphan como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil como uma prática tradicional e artesanal de produção e venda, em tabuleiro, vem ultrapassando as fronteiras da Bahia. De acordo com Rita Santos, presidente da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, a entidade já reúne mais de seis mil filiadas pelo país. “Estamos trabalhando para montar núcleos em vários estados com o objetivo de não só salvaguardar as profissionais, como fortalecer nossa categoria em todo o Brasil”, comemora.

ESG

O Senac promove nesta quinta-feira (01), das 8h às 17h, o Fórum ESG (sigla em inglês que significa Ambiental, Social e Governança) com o tema Por onde começar?, composto de painéis com apresentações e exposição de casos de sucesso de empresas renomadas que implementaram o ESG nos seus negócios. O evento, gratuito, acontece no Espaço Mario Cravo, na Casa do Comércio, em parceria com a Fecomercio.



Congressos

Depois de receberem um grupo de dirigentes médicos nacionais para conhecer a infraestrutura para eventos da capital baiana, a Salvador Destination e a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) reúnem agora convidados do mercado de eventos local para apresentar o trabalho de captação de congressos da Salvador Destination. O Networking Meeting acontece no próximo dia 6 de dezembro, no Fera Palace Hotel e é exclusivo para convidados.



Velas do mundo

O navegador Aleixo Belov será anfitrião da exposição Pierre Verger – Velas do Mundo, que será aberta nesta quinta-feira (01), das 18h às 20h, no Museu do Mar – Aleixo Belov, no Santo Antônio Além do Carmo.