Confirmado: polícia anuncia que corpo encontrado boiando é de Naya Rivera

O corpo encontrado nesta segunda (13) no Lago Piru, na Califórnia, é mesmo da atriz Naya Rivera, 33 anos. A Polícia de Ventura, responsável pela busca, confirmou a informação em coletiva nesta noite.

De acordo com o xerife do condado de Ventura Bill Ayub, ainda não é possível afirmar a causa da morte. Afogamento é uma aposta.

"Hoje nossas equipes de busca recuperaram um corpo no lago. Com base no local onde o corpo foi encontrado, nas características físicas do corpo, nas roupas encontradas no corpo e na condição física do corpo, além da ausência de outras pessoas desaparecidas na área, estamos confiantes de que o corpo descobrimos que é o de Naya Rivera ”, disse o xerife do condado de Ventura, Bill Ayub, em entrevista coletiva.

Ele acrescentou que não há indícios de crime ou que Naya morreu por suicídio. Falou ainda que é permitido nadar no lago. Segundo Ayub, a atriz e seu filho, de 4 anos, teriam nadado juntos, mas a atriz não teria conseguido voltar para o barco. "Ele e Naya nadaram juntos no lago", disse Ayub. "Foi durante esse período que seu filho descreveu a ajuda de Naya no barco... Ele disse aos investigadores que olhou para trás e a viu desaparecer sob a superfície da água". Ele acrescentou:

"Acreditamos que ela reuniu energia suficiente para colocar seu filho de volta no barco, mas não o suficiente para se salvar".

"Acreditamos que ela estava na área que foi encontrada quando estava nadando. Existe uma vegetação pesada. Tivemos toda a nossa equipe de mergulho vasculhando. Acreditamos que ela estava escondida nos arbustos no topo do lago", completou.

O xerife informou que a autópsia completa ainda será feita e, em nome do departamento de polícia, lamentou a morte da atriz e agradeceu aos esforços da família de Rivera, bem como "os muitos amigos e fãs de Naya, que esperam o melhor nos últimos dias".

A notícia chega poucas horas depois do corpo ser encontrado no lago Piru. Bill Ayub contou que o corpo estava flutuando na superfície do lago e foi visto por pessoas que procuravam de barco na manhã desta segunda-feira. O capitão Eric Buschow também contou ao E! Notícias que "membros e amigos de Naya se reuniram para uma oração na beira da água pouco antes de o corpo ser encontrado".

Coincidência fúnebre

A morte do ator Cory Monteith, protagonista de Glee, completa nesta segunda-feira (13) sete anos. Nas redes sociais, fãs lembraram a data, destacando uma coincidência fúnebre: hoje, o corpo da atriz Naya Rivera, também de Glee, foi encontrado no Lago Piru, onde ela desapareceu na semana passada. O site TMZ confirmou ainda no início da tarde que o corpo era da atriz, mas polícia só gravou as informações oficiais às 18h desta segunda.

A atriz de 33 anos desapareceu na última quarta (8), após sair para passear de barco com o filho de 4 anos. O garoto foi encontrado sozinho adormecido na embarcação e afirmou que a mãe não voltou de um mergulho.

Cory, que vivia o galã Finn na série, morreu aos 31 anos, em 2013. O corpo foi achado em um hotel de Vancouver, no Canadá. Segundo a investigação, o ator morreu por conta de uma mistura de heroína e álcool.

“A morte da Naya Rivera é confirmada exatos 7 anos da morte do Cory Monteith, e uma das cenas mais tristes do episódio de Glee em homenagem ao Cory é a Santana não conseguindo terminar de cantar If I Die Young (Se eu morrer jovem)”, comentou um internauta no Twitter. “No dia 13 Julho de 2013, foi confirmada a morte do ator Cory. E 7 anos após o ocorrido, nessa mesma data. Polícias acharam um corpo no Lago Piru, onde a atriz Naya está desaparecida. Hoje é um dia cinzento para os fãs de Glee”, refletiu outro.

Veja a cena citada:

Alguns fãs não gostam da menção à chamada "maldição de Glee", mas a série foi marcada também por uma outra morte trágica. Em 2018, o ator Mark Salling, o Puck, foi achado morto pendurado em uma árvores em Sunland. Meses antes, ele havia se declarado culpado pela posse de imagens de pornografia infantil.

Buscas por Naya

Naya alugou o barco no último dia 8, por volta das 13h, saindo para passear com o filho. Horas depois, o menino foi achado dormindo só na embarcação. Ele foi resgatado e contou que a mãe não voltou de um mergulho.

Dois dias depois, a polícia afirmou que considerava a operação um resgate do corpo, considerando que Naya presumivelmente morreu afogada.

As autoridades divulgaram imagens que mostram a atriz deixando o carro com o filho e depois entrando na embarcação, horas antes do sumiço. O garoto de 4 anos está com o pai, Ryan Dorsey, ex-marido de Naya.

Sonares, câmeras controladas remotamente e mergulhadores estão sendo usados na busca. A visibilidade no lago não é boa e há muita vegetação e detritos no fundo do lago. A polícia trata o caso como um acidente até o momento. Na semana, o porta voz chegou a considerar que talvez o corpo de Naya nunca fosse encontrado.