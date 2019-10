Conflito que deixou três feridos em fazenda invadida é investigado pela polícia

O grupo de cerca de 50 pessoas que invadiu uma fazenda de criação de gado pertencente à família do ex-prefeito de Itambé, Ivan Fernandes Couto Moreira, foi expulso durante conflito com três feridos, um deles a bala de espingarda. A invasão à fazenda na cidade do sudoeste baiano aconteceu em 13 de outubro.

O conflito armado ocorreu no dia seguinte à invasão na fazenda Guarany, de 1.600 hectares e localizada a 6 km da cidade. No local são criadas cerca de 500 cabeças de gado. Mais de uma semana após o fato, o caso ainda está sendo investigado pela polícia, que não conseguiu ouvir nenhuma das partes envolvidas.

Os invasores saíram do local após ex-prefeito Ivan Moreira reunir cerca de 200 apoiadores, entre pequenos e médios proprietários de terra da região, onde a pecuária é a principal atividade econômica, e ir até o parque de vaquejada, que fica dentro da fazenda. Os invasores estavam acomodados lá.

Era por volta das 17h do dia 14 quando os produtores rurais se aproximaram. Segundo registro policial, eles foram recebidos a tiros de espingarda e pedradas. Na confusão, um vaqueiro identificado como Roberto Oliveira Carvalho foi atingido com um tiro no ombro direito.

Do lado dos invasores, Mário Sérgio Santana, conhecido como “Bitel”, e o filho Mário Sérgio Júnior, acabaram sendo agredidos fisicamente pelos produtores rurais. Eles foram levados para um hospital de Vitória da Conquista, mas não há detalhes sobre o estado de saúde ou se já receberam alta.

Já o vaqueiro Roberto Oliveira Carvalho acabou sendo levado para o Hospital Cristo Redentor, na cidade de Itapetinga, mas, segundo a Polícia Civil, ele fugiu antes da chegada dos investigadores e não foi mais localizado para prestar depoimento. No mesmo dia, os invasores deixaram a fazenda Guarany e foram para outra ao lado.

De acordo com o ex-prefeito Ivan Moreira, seus amigos que o acompanharam para tentar expulsar os invasores “estavam em missão de paz, sem arma alguma, queriam apenas conversar e resolver a situação de forma pacífica, mas houve um ataque muito forte e tivemos de reagir para não sairmos de lá quem sabe até mortos”.

O caso está sendo acompanhado pela delegacia de Itapetinga, onde fica a 21ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Corpin). No final de semana passado, investigadores estiveram na fazenda para onde os invasores foram após deixar a propriedade do ex-prefeito de Itambé, e no local encontraram uma arma de fabricação caseira de dois canos, carregada com cartuchos de calibre 38.

A arma foi apreendida, contudo todos negaram que estivesse presentes no momento do conflito e não foi colhido o depoimento de ninguém. Ainda segundo a polícia, os invasores se autodenominam índios, contudo não sabem dizer de qual etnia seriam e nem se reivindicam alguma suposta área de habitação tradicional – na região, historicamente, não há registros de habitação indígena.