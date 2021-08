Conforto esportivo na coleção da Colcci Fitness

As peças que migraram do universo das atividades físicas para nosso guarda-roupa casual não saem mais de lá. Se você está louca para adotar um visual bem sportwear e não quer ficar com cara de está usando a roupa da academia. Olhos abertos para a campanha de Primavera 2022 da Colcci Fitness, estrelado pela Camila Queiroz, embaixadora da brand. O destaque vai para o conjunto de moletom (peça hit do momento),além de estiloso tem o top com corte cropped super fresh. A nova coleção é composta de looks versáteis que acompanham na hora da malhação e fora dela. Em tempo, a atriz é também apresentadora do reality "Movement Experience" que a Colcci Fitness criou para mostrar suas novidades em seu perfil no Instagram.

Arremata já

A pochete continua com força total nos looks mais descolados. E quem se rendeu aos encantos do acessório, deve ter percebido como é prático e ao mesmo tempo fashion. Atrás de uma para experimentar? Dá uma espiadinha nesse modelo da Riachuelo que custa R$ 79,9 e ainda cabe um monte de coisa.



Fun

Com uma boa dose de humor na hora de vestir, você sai do óbvio e prova que é possivel se divertir através da moda. E que tal dá essa pitada através da meia? Os modelos estão cada vez mais divertidos e coloridos, basta eleger o seu. O vixe amou a aposta da Americanas com estampa de cerejas. Preço: R$ 23,9.

É ela

O hit do momento é a bolsa baguete. Antes usada em looks mais formais ou sofisticados, agora ela entra em cena em produções bem esportivas. Esse modelito da Youcom ainda vem com correntes, na melhor pegada rocker. Custa R$ 139,9.

Para fazer diferença

Boys descolados, a hora de usar um casaco estiloso em Salvador é agora, no tempo das chuvas. Quem procura um modelo fashion e ao mesmo tempo curingão, vale conhecer os achados da Kace. Essa jaqueta com capuz eleva qualquer produção basiquinha em poucos minutos. Arremate por R$299,9.

Puro amor

Uma sandália tratorada e mais pesada é aquele item perfeito para dar um tom mais urbano no visu de todo santo dia. Dica de stylist: usa com calça de moletom mais cropped e se conecta com as escolhas da geração z. Onde achar? E-commerce da Cali. Preço: R$ 118,8

***

Nota 0: Um passageiro tirou a máscara durante um longo período de voo por muito tempo e ainda procurou confusão com a aeromoça quando a mesma veio chamar atenção. De última.

Nota 10: Tranças no estilo boxeador virou o penteado mais cobiçado para usar com produções street wear. As fashionistas estão arrasando nas suas versões.