Confusão do Ministério da Saúde com voos atrasa chegada da vacina à Bahia

O Ministério da Saúde mudou horário dos voos de entregas da vacina para estados, incluindo a Bahia. Inicialmente, as doses chegariam em solo baiano por volta das 9h, mas a previsão passou para 16h e agora é para 22h. A vacinação está prevista para começar no estado nesta terça (19) - em Salvador, o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa estarão juntos em ato pela manhã no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), para dar início ao programa de imunização.

O secretário de saúde da Bahia, Fábio Villas-Boas, falou do assunto nas redes sociais. "Pela terceira vez o horário de entrega das vacinas foi alterado pelo Ministério da Saúde. Estarei no aeroporto pessoalmente ao longo da noite e madrugada recebendo e despachando as vacinas, conforme compromisso do governador Rui Costa", escreveu.

egundo a Folha de S. Paulo, em alguns estados autoridades estaduais já estavam nos aeroportos quando foram informadas das mudanças. O início mais cedo da vacinação - inicialmente prevista para quarta (20) - foi combinada na manhã de hoje, em evento em Guarulhos com presença do ministro Eduardo Pazuello (Saúde). Governadores pressionaram para antecipar a imunização.

Veja como foram afetados os estados:

Maranhão chegaria 12h40 e passou pra perto de 22h. Paraíba era 12h15 e passou para depois das 19h. Sergipe receberia 12h e agora apenas após 18h. Rio Grande do Sul passou de 16h para perto das 20h. Minas Gerais passou de 15h para 18h. Bahia passou das 9h para quase 22h. Pará era 15h40 e mudou para 21h. Pernambuco das 15h20 para após 17h.



