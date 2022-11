Congresso reúne mil fiscais estaduais de todo o Brasil em Costa do Sauípe

A 19ª edição do Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Conafisco) começa neste domingo (6) e segue até a quarta-feira (9), no complexo hoteleiro de Costa do Sauípe, no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. Serão debatidos pontos como a reforma do sistema tributário e os desafios da fiscalização, sonegação fiscal, a defesa da administração tributária e da justiça social e do país.

Este ano o tema será “Tributação, Justiça Social e Inovação – Por um país menos desigual”, e o evento engloba também o 8º Encontro Nacional de Aposentados, Aposentandos e Pensionistas do Fisco Estadual e Distrital (Enape). São esperados cerca de mil fiscais de todo o Brasil, sendo mais de 100 deles baianos.

O evento é uma realização da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) em parceria com o Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz). O congresso vai discutir e deliberar também sobre as diretrizes para o plano de ação política da entidade, e terá participação da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Federação.

Durante os quatro dias de debate, haverá a presença de autoridades da área tributária e econômica. Entre os nomes confirmados estão: o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), Décio Padilha, que é secretário no estado de Pernambuco; os doutores em Economia Guilherme Mello, Eduardo Fagnani, Talita Alves de Messias e Juliano Goularti; o economista chefe da FIESP, Igor Rocha; e o jornalista especializado em Economia, Luiz Nassif.

Confira a programação completa:

Domingo (06)

10h às 18h | Credenciamento de Delegados

10h às 17h | Reunião da Comissão Organizadora

09h às 18h | Reunião da Junta Eleitoral

14h às 18h | Reunião da Diretoria Executiva

18h30 às 19h45 | Jantar no Resort

19h45 às 20h | Abertura Estatutária

20h às 20h30 | Abertura Solene

20h30 às 22h | Palestra de Abertura: “Desafios da Fiscalização Tributária Subnacional - possibilidade de reforma do sistema tributário”. Palestrantes: Guilherme Mello – Prof. Doutor da Unicamp; Décio Padilha – Pres. do Comsefaz e Secretário de Fazenda de PE; Igor Rocha – Economista chefe da Fiesp. Moderador: Prof. Doutor: Eduardo Fagnani.

Segunda-feira (7)

09h às 17h | Credenciamento Delegados

09h às 18h | Credenciamento Geral

09h às 10h | Apresentação de chapas e Candidatos Conselho Fiscal

10h às 16h | Eleição Diretoria Executiva e Conselho Fiscal

16h às 18h | Apuração da Eleição Dir. Executiva e Cons. Fiscal

14h às 15h45 | Palestra: "Terceira idade e Qualidade de vida". Palestrante: Dra. Sonia Umbelino - especialista em medicina Interna, mestre em Biotecnologia no Desenvolvimento de para Tratamento da Menopausa - UNP

16h às 17h45 | Palestra: “A sexualidade na melhor idade”. Palestrante: Marcela Mary José da Silva - sexóloga, mestre em Educação e Contemporaneidade (Uneb); doutora em Serviço Social (UFRJ), e especialista em Gerontologia (Ufba);

18h às 19h30| Espaço aberto - Divulgação dos Filiados "Desencantando Bárbara" - Sintaf/CE

"Acesso à Justiça - Mecanismos de solução de conflitos e sustentabilidade responsiva" - Sindifisco/MS

"A arte de servir, servir é uma arte" - Sindifisco/PA

"A Desigualdade no Brasil nos anos 2000: avanço ou retrocesso" - Sindifisco/RS

08h às 16h| 9º Torneio Desportivo - Atividades do Dia:

8h30 | Futebol Society

8h30 | Beach Tennis

9h | Dominó

9h | Tênis de Mesa

20h às 23h30 | Ensaio 9ª Noite de Talentos

___________________________________

Terça-feira (8)

09h às 10h45 | Palestra: “A inclusão digital da terceira idade”

Palestrante: Wagner Greehalgh - Graduado em comunicação Social e Marketing e MBA Executivo em Logística e Distribuição

11h às 12h45 | Palestra: "A mágica da vida - sem vergonha de ser feliz". Palestrante: Jardel Beck - Bacharel em Administração (UFSC) e autor do livro "Relacionamento com Futuro"

15h às 17h | Palestra temática: “Pós eleição: Brasil atual e futuro (Tributação, Justiça Social e Inovação). Palestrante: Luiz Nassif – Jornalista e ganhador do prêmio Esso de Jornalismo 1987.

17h às 18h30 | CD Ordinário

08h às 16h | 9º Torneio Desportivo - Atividades do Dia:

8h30 | Vôlei de Areia

8h30 | Tênis de quadra

9h | Truco

9h | Sinuca

20h às 23h | 9ª Noite de Talentos e Premiação Geral dos Sindicatos no Torneio Desportivo.

___________________________________

Quarta-feira (9)

10h15 às 12h | Lançamento do Atlas da Dívida Ativa.

Coordenador: dirigente Fenafisco

Palestra: “Renúncia e dívidas ativas estadual”. Palestrantes: Juliano Goularti - Doutor em Economia pela Unicamp e Talita Alves de Messias - Doutora em História pela UNISINOS e Mestre em Economia Política pela UFRJ

14h às 16h | Plenária Final do 19º Conafisco

20h às 20h45 | Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Fenafisco - Triênio 2023/2025

20h45 às 21h | Homenagens.

21h às 24h | Festa de Encerramento com banda/baile.

_______________________________________

Quinta-feira (10)

07h30 às 09h | Despedida no café da manhã

09h às 10h | Sessão de fotos dos grupos

10h às 12h | Check out e retorno.