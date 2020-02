Conheça a empresária que articulou a vinda de artistas para o Carnaval

A empresária Marina Morena (divulgação)

Marina Morena foi um dos grandes nomes do Carnaval de Salvador 2020. Trabalhando nos bastidores, a produtora executiva conseguiu se articular e trazer para a folia baiana três atrações de peso:

Anitta - de quem é empresária e, além de ter ideias para clipes e figurinos, também é responsável por fechar contratos publicitários.

Major Lazer - única atração internacional no período momesco, a vinda do projeto comandado pelos DJs Diplo, Walshy Fire e Ape Drums foi outra conquista de Marina, que atuou junto à prefeitura municipal de Salvador.

Bruna Marquezine - que marcou presença no Carnaval a convite de Marina. A empresária a ciceroneou durante toda a folia. A atriz esteve aqui na base do afeto, pela amizade que nutrem uma pela outra.

Atuando no mercado publicitário há quase duas décadas, Marina é sócia da MAP Brasil, agência especializada em estabelecer negócios e relações entre marcas, artistas e personalidades do entretenimento.





A jornalista Joyce Pascowitch mantém uma casa em Salvador (foto/divulgação)

Tradição

Como faz há mais de 10 anos, Joyce Pascowitch foi conferir a saída do Ilê no Curuzu, na noite de sábado. “Pra mim é sagrado. Não vejo como obrigação. Vejo como uma benção que nos ajuda a ter força para enfrentar o ano”, nos disse a jornalista paulistana que mantém um apartamento na cidade, no Corredor da Vitória.



Som imersivo

A empresa alemã de soluções de áudio Sennheiser trouxe para a América Latina, no palco All Club do Camarote Salvador, um sistema de som imersivo que fez o público sentir que estava “dentro” da música. A tecnologia, desenvolvida pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da companhia, conta com um processador que transforma o som estereofônico em uma esfera imersiva, emitindo o som tanto no plano horizontal quanto no vertical. “Escolhemos o Camarote Salvador porque, além de um line up excelente, o evento é pioneiro e referência em música eletrônica”, nos disse Daniel Reis, sócio da Sennheiser no Brasil.

Confete e serpentina

Inês Coelho de Carvalho e Rogério Joaquim de Carvalho ofereceram almoço carnavalesco, no último sábado, no apartamento do Jardins, em São Paulo. Heitor Reis, ex-diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia e um dos sócios do Brazil Golden Art, esteve presente.

Parabéns pra você

O empresário Carlos Suarez completou idade nova no último domingo. Avesso a badalações, comemorou discretamente, em família.

Entre plumas e paetês

Thiago Mattos passou os dias de Carnaval entre plumas, paetês e um sem-fim de tecidos importados. “Foram oito dias intensos e mais de 500 customizações”, comemorou o empresário, à frente da operação de ajustes de abadás e camisetas promovida pela multimarcas Mesckla. “Desde que lançamos o serviço, há quatro anos, este foi o Carnaval mais movimentado”, revelou. Agora ele segue para os Estados Unidos, onde vai conferir o Carna Bis, em Orlando.

O economista Luca Cavalcanti (foto/Denise Andrade/divulgação)

Folia

O economista Luca Cavalcanti é um dos diretores-executivos do terceiro maior banco do Brasil, o Bradesco, que neste Carnaval teve forte atuação em Salvador. Além de distribuir batekos e blimps por todo o Circuito Barra-Ondina, o Bradesco também apoiou 17 blocos de rua e o Camarote “Bradesco Píer”. Luca acompanhou as ativações que o Bradesco fez no Carnaval, de Praia do Forte, onde estava hospedado. Cavalcanti, para quem não sabe, nasceu em São Paulo, mas aos 5 anos se mudou para Salvador, onde morou até os 34.