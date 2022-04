Conheça a nova safra de empresários baianos

Eles inspiram, transformam e lideram com equilíbrio, garra, criatividade. A seguir, uma nova safra de empresários baianos que está fazendo sucesso – e barulho – no mercado corporativo





(Foto:Divulgação)

Deco Fonseca – diretor do Grupo Fonseca

Aos 39 anos, o empresário Deco Fonseca tem em seus pais e na história de sua família não só suas inspirações, como também sua base e referência. “Falar de minha trajetória é fazer um mergulho no passado dos meus bisavós e compreender o quanto corajosos e arrojados foram seus primeiros passos para que hoje possamos dar continuidade a essa caminhada. No início era somente uma pequena loja de revestimento. Hoje somos o Grupo FonsecaShop, empresa com valores familiares e direcionamento contemporâneo. Somos referência no ramo e atuamos com três lojas físicas, um online e uma importadora que nos representa no mundo todo”, explica.

Por atuar numa área que tem muito a ver com a felicidade das pessoas, Deco destaca a satisfação com os retornos positivos dos clientes. “Saber que parte de cada lar, casa ou moradia que está sendo construído, possuem um pouco da nossa família também... não comercializamos somente pisos, revestimento, acessórios e etc. e sim a base para lares onde pessoas vivenciam grande parte das suas histórias”, acredita.

Nos planos para o grupo em 2022 está a expansão da marca. “Serão mais dois showrooms pela Bahia, desenvolvimento do nosso e-commerce, ampliação da atuação da nossa marca exclusiva (Unique), que reúne produtos do mundo inteiro, a reforma e adequação da nossa loja matriz e a construção de mais dois depósitos”, lista. “São muitos os desafios que nos norteiam para esse ano, todos pensados e desenvolvidos para proporcionar mais conforto, comodidade e segurança para nossos clientes, parceiros e colaborados”, conclui.





(Foto: Divulgação)

João Fiamenghi - co-fundador e vice-presidente do Grupo Ergo

João Fiamenghi, 32 anos, é co-fundador e vice-presidente do Grupo Ergo, uma holding de empresas que atua em quatro setores: indústria, logística, tecnologia e A&B. Formado em Administração e pós-graduado em Finanças e Controladoria pela FGV, é empreendedor desde adolescência. “Já fiz de tudo nessa vida (rs). Já importei produtos na China, tive mercadinho, depósito de bebidas e até loja de cachorro-quente. Em 2012, empreendi no mercado de construção civil e em 2014 comecei no ramo de tecnologia, mas no mesmo ano acabei caindo de paraquedas no segmento de logística, quando fundamos o Grupo Ergo”, explica o empresário, que é casado com Vanessa e pai de Valentina e Bella.

Sua primeira inspiração foi seu pai, Roberto Fiamenghi. “Sempre admirei a forma que ele liderava o seu time. Mas no decorrer da minha carreira sempre me espelhei muito no Jorge Paulo Lemann, por tudo que ele construiu como empresário e a diferença que ele fez no Brasil e no mundo”, conta. O Grupo Argo tem crescido bastante nacionalmente e se destacado nos estados em que atua, já pensando na expansão internacional, revela o empresário. “Já atingimos a casa dos 9 dígitos em 2022 e estamos em busca de ultrapassar a casa dos 10 dígitos para o ano de 2023”, projeta.





(Foto: Lane Silva/Divulgação)

Karine Santos Oliveira – CEO da Wakanda Educação Empreendedora

Aos 28 anos, Karine Oliveira é CEO da Wakanda Educação Empreendedora, projeto de impacto social que ela idealizou para auxiliar quem quer vencer no mundo dos negócios. A startup tem como mote traduzir conteúdos técnicos de um jeito que facilite o acesso à informação. “Em 2018, eu saí da faculdade e mergulhei na minha empresa. Os primeiros anos foram os mais difíceis, quando a gente desenvolveu a metodologia e compreendemos como o mercado funciona e, principalmente, como trazer dinheiro do Sul e Sudeste para Salvador já que, infelizmente, Salvador não me contratava”, relata.

Sua fórmula é tão agregadora que a empresária foi eleita uma das Mentes Brilhantes abaixo dos 30 anos pela revista americana Forbes, na lista anual Forbes Under 30, em 2021. Desde então, trabalha sua imagem e protagonismo negro em sua empresa para impactar mais gente. Sua meta é continuar expandindo o alcance da Wakanda. “Nos tornamos uma startup e conseguimos triplicar o faturamento durante a pandemia. Conquistamos as melhores coisas do mundo que foi o Shark Tank (reality show de empreendedorismo da Sony Channel Brasil que ela participou no fim de 2020) e a Forbes. O ano de 2021 foi de crescimento, aumentamos também a equipe e atendemos mais de 1 mil empreendedores, conquistando um status de empreendedora bem-sucedida”, avalia.

Criada no Engenho Velho da Federação, em Salvador, Karine aprendeu desde cedo com os pais, Valmir Oliveira, mestre de obras, e Kátia Santos, “uma ótima vendedora”, que “educação, conhecimento, é algo que não tiram da gente. Comecei a trabalhar com minha mãe com 19 anos com a economia solidária. A gente fazia formações para grupos e cooperativas quilombolas e indígenas e foi dali que eu aprendi que sempre existe um método muito mais simples, direto e inclusivo de falar as coisas”. Para 2022, a meta da empresária é atender 2 mil pessoas, oferecer cursos e acelerações através de uma plataforma e “fazer nossa primeira pesquisa sobre empreendedorismo por necessidade em Salvador e depois pelo Brasil”.





(Foto: Divulgação)

Leopoldo Leão – empreendedor e sócio da Leão Engenharia

Ousar com os pés no chão. Arriscar-se, mas calculando o risco. Foi assim que, aos 30 anos, Leopoldo Leão se tornou importante empresário com atividades não só em Salvador, como até na Europa. Sócio da construtora Leão Engenharia, fundada há 26 anos pelo seu pai, Ivan Leão, ele também está à frente de outros projetos, como Five Sport Bar, Zūuk Sushi, Do Alto, Toppu Sushi e Modulus One.

Muito do que move o empresário vem do exemplo que teve com o pai. “Ele batalhou para conquistar os obstáculos que sempre traçou na vida dele. É um empresário muito inteligente, sensato, com um comportamento ímpar de tranquilidade, conciliador, bem-visto por todos: concorrentes, amigos, sócios. É um perfil que se assemelha muito ao meu”, revela Leopoldo. Outra grande influência em sua formação veio do tempo em que se dedicou ao futebol. “Passei por alguns clubes e precisei me posicionar para conquistar meu espaço e ser uma liderança nos times”, disse.

Para ser um bom líder, Leopoldo acredita que é preciso ser um bom ouvinte e saber reconhecer os talentos da equipe. Esse equilíbrio talvez seja o motivo para que, em 2022, sua satisfação pessoal esteja em ver a felicidade dos clientes que conquistou em todas as empresas que possui e sua meta seja a de criar outros projetos. “A ideia é continuar expandindo, mas sempre respeitando a economia, entendendo o cenário de incertezas e agarrando as oportunidades. É isso que a gente tem feito, tanto que, em ano de pandemia dobrei a quantidade de operações no Five, por exemplo”, conclui.





Essa série faz parte de um especial do Alô Alô Bahia e do CORREIO. No fim de semana, teremos mais perfis de jovens empreendedores. Acompanhe!