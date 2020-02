Conheça a Rainha Plus Size do Carnaval de Salvador

A moradora do bairro da Federação, Maritza Santana, 24 anos, é a Rainha Plus Size do Carnaval de Salvador 2020. Em sua primeira participação no concurso para o posto máximo da corte na folia, ela concorria com outras 11 candidatas. O evento foi realizado no último domingo (16), no Teatro Eva Herz.

O projeto é uma iniciativa da empresária Cynthia Paixão, eleita Deusa do Ébano do bloco afro Ilê Aiyê em 2014. Para a vencedora, o concurso trouxe a expectativa de quebra de paradigmas e preconceitos. “Representatividade é a palavra que define este concurso para mim. Esse título é de grande importância, eu sendo mulher, negra, lésbica, mãe e periférica", disse Maritza.

Concurso elegeu rainha e princesas plus size do Carnaval 2020 (Foto: divulgação)

Além do posto de rainha, o concurso elegeu ainda duas princesas: Joice Simas, 18, e Paula Mendes, 40. As três eleitas passaram a integrar a corte real do Carnaval de 2020, representando a cidade em eventos e atividades oficiais.

