Conheça as belas praias e trilhas de Bombinhas, em Santa Catarina

Bombinhas é o menor município em extensão territorial de Santa Catarina, mas em termos de belezas naturais talvez seja um dos locais mais atraentes do estado. Situada em uma península bastante recortada, Bombinhas tem praias de águas cor verde esmeralda, baías e enseadas abrigadas que guardam grande variedade de peixes e espécies marinhas.

É o paraíso para os praticantes de mergulho livre e autônomo e também para surfistas e velejadores. Com 75% de seu território preservado, o município oferece belíssimas trilhas em meio à Mata Atlântica, cachoeiras e bons locais para observação de aves e animais silvestres.

Outra atração que merece ser apreciada é o arrasto da pesca da tainha, que ocorre exatamente nesse período entre o final de maio e início de agosto, tradição ainda presente nas pequenas comunidades de pescadores de origem açoriana.

Bombinhas é reduto de casais e famílias do Rio Grande do Sul, Paraná e principalmente de São Paulo e interior. Os Argentinos também adoram passar as férias por lá.é bem fácil esbarrar com dezenas de “hermanos” pelas ruelas da cidade.

Bombinhas oferece variada opção de restaurantes, bons programas para a prática de esportes náuticos e meios de hospedagem para todos os gostos e bolsos. As pousadas em Bombinhas estão localizadas nos principais pontos turísticos.

Como chegar

De Ônibus – a empresa Catarinense oferece saídas diárias do Terminal Rodoviário com destino a Balneário Camboriu e Florianópolis de lá existem ônibus para Bombinhas.