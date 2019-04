Conheça as belezas de Porto de Galinhas

Conhecida por suas belas praias e cenários deslumbrantes, a cidade de Porto de Galinhas atrai todos os anos mais de 500 mil turistas em busca de descanso. Além de suas praias, a cidade reserva bons passeios para os viajantes.

O passeio de bugue é imperdível para quem quer conhecer a praia de ponta a ponta, sem se cansar. O passeio leva a Muro Alto, Pontal do Cupe e Maracaípe, terminando no Pontal do Maracaípe. O tour dura cerca de quatro horas, com paradas para banho. Os carros partem do centrinho da vila, da Associação de Bugueiros.

Outra opção de passeio para comprar um dos pacotes de viagens para porto de galinhas é a Praia de Carneiros. Considerada uma das mais belas praias do Brasil, fica no município de Tamandaré, litoral sul-pernambucano a 60 Km de Porto de Galinhas e a 113km de Recife. São 5 Km de coqueiros que margeiam toda a sua extensão, a água é límpida e morna e sua paisagem é moldada pelo estuário do Rio Formoso e por um paredão de arrecifes de 1Km de extensão. As piscinas naturais e os bancos de areia oferecem um espetáculo de cores inigualável.

Reserve um dia para conhecer a Praia do Puque. Cercada por coqueiros e casas de veraneio, essa bela praia é o cenário ideal para os que buscam um lugar tranquilo para aproveitar um agradável dia de férias. Conta com uma boa faixa de areia dourada, o mar é agitado, com boas ondas e águas transparentes. É propício para o banho e para a prática de surf.

Se for conhecer a cidade no verão, a dica é fazer a reserva em um dos pacotes com antecedência. A alta temporada atrai turistas de todos os cantos do país.