Conheça as novidades que a N Black trouxe para o Afro Fashion Day 2020

A vida, as pessoas, a religião, os lugares, as trocas. Tudo isso serve de inspiração para a designer de moda e criadora da N Black, Najara Black, 37 anos. “A marca se mantém no mercado com o intuito de fazer moda afro-brasileira contemporânea, inclusiva, diversa, despojada e política. Através dela me empoderei e reconstruir a minha autoestima e a de muitos que consumiram ou consomem nossos produtos”, conta Najara, presente com suas produções em mais uma edição do Afro Fashion Day.

“Tive a honra e o privilégio de participar de todas as edições. O AFD dá visibilidade para marcas mais velhas e novas, reconhece esses trabalhos, potencializa, e oportuniza vários jovens a pisarem numa grande passarela pela primeira vez. É uma vitrine grandiosa para quem participa”.

Para Najara, moda é comportamento e liberdade desde quando decidiu se tornar dona não só do próprio nariz, mas também do próprio negócio. “Na adolescência, eu gostava de cortar, pintar, colar, bordar, mas nunca pensei em trabalhar com isso. Entre os meus 19 e 20 anos sofri racismo e fui humilhada numa entrevista de emprego, aquilo mexeu comigo e eu decidi que não trabalharia mais com ninguém. Um tempo depois, resolvi criar uma marca de roupas sem conhecimento (mercado, gestão, logística) voltada para o público jovem afrodescendente e deu certo. Através da marca me empoderei e reconstruir a minha autoestima e a de muitos que consumiram ou consomem nossos produtos”, diz.

E é justamente essa identidade que Najara traz nas suas produções, que tem o Dendê como tema para essa edição do AFD 2020. “Moda afro-brasileira contemporânea, inclusiva, diversa, despojada e política. O dendê está ligado à nossa essência, cultura e ancestralidade. Num momento de escassez do produto, vai ser bacana chamar um pouco mais de atenção para a importância dele para nós”.

Conheça mais sobre a criadora: @nblack_21

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.

Assista ao fashion film: https://bit.ly/FASHIONFILMAFD2020 ou https://bit.ly/FashionfilmAFD2020

