Conheça as salas sobre vinho no ClubHouse

(foto de Paula Theotonio)

Enólogos, enófilos, sommeliers e amantes dos vinhos entraram no Clubhouse sedentos por novas conexões e boas risadas. Fundada em março de 2020, a plataforma recém liberada ao público (ainda que somente através de convites e restrita aos usuários de iPhone) permite a criação de salas de bate-papos sobre os mais diversos assuntos.

Numa só ferramenta, é possível praticar networking, aprender sobre estilos de vinho e regiões produtoras, discutir avanços no segmento ou, até mesmo, jogar conversa fora e falar besteira enquanto bebemos uma boa tacinha.

Como funciona o Clubhouse

Ao contrário das lives de Instagram, não existe transmissão de imagem. Tudo acontece somente por áudio, em tempo real, sem a possibilidade de gravar para acompanhar posteriormente.

Outra diferença é a possibilidade de várias pessoas conversarem ao mesmo tempo, como em uma mesa redonda, enquanto outros podem apenas escutar, sem interagir. Quem funda uma sala é seu moderador e também “speaker”, tendo permissão para falar e controlar a participação de outros usuários.

A agrônoma, enóloga e sommelière Mylena Romano, natural de Barreiras (BA), confessa não ter se apaixonado à primeira vista pelo Clubhouse. “Quando ouvi falar que era só com áudio, não gostei da proposta. Depois que entrei, me apaixonei! Por ser ao vivo, não tem máscaras, não tem como editar o que é dito. E além das salas de vinhos, já conversei sobre diversos outros assuntos, até signos! Se deixar, fico 24h!”, conta.

Além de mediar chats mais técnicos, a sommelière profissional, criadora de conteúdo e cantora Ana Cristina Mokdeci juntou suas maiores paixões ao criar a sala Vinho Musical — ao vivo toda sexta, às 20h. "O Clubhouse é democrático e também um espaço de entretenimento. Há salas para falar de BBB, para fazer exercícios em conjunto, para debater política... Enfim, o céu é o limite”, comenta.

Marcelu Dvin, fundador do Clube do Vinho no ClubHouse (foto/divulgação)

Comunidades no ClubHouse

Qualquer pessoa pode criar um chat, a qualquer hora. Mas também é possível pleitear espaços em comunidades, como as famosas Brazilians in Clubhouse e Mulheres Pretas

Falam. São grupos com salas abertas quase 24h por dia, onde se debatem os mais diversos tópicos.

O sommelier e creator Marcelu Dvin quer ser o primeiro profissional a fundar uma comunidade brasileira sobre vinhos na plataforma, chamada Clube do Vinho. Há duas semanas, o profissional vem moderando salas do segmento, criando conexões com diversos profissionais da área e criando programações fixas com estes players. O fórum vinífero já foi pleiteado junto aos administradores da startup e deve ser aprovado nos próximos dias.

“Acredito muito no potencial transformador do Clubhouse, pois a plataforma trouxe voz pras pessoas que têm conteúdo, mas não eram ouvidas nas demais redes sociais. Juntos, queremos educar o consumidor e, consequentemente, ajudar a aumentar o consumo de vinho no Brasil. Em nossas salas fixas, já estamos abordando marketing, cultura, gastronomia, enoturismo, cinema, música e cultura pop”, revela o empreendedor.

Ele aposta, ainda, que muito em breve será possível monetizar a criação de conteúdo na rede social. “A gente prevê lançamentos de vinhos, coletivas com produtores de todo o mundo, cursos em salas fechadas. Estamos bastante otimistas”, adicionou.

Confira a programação do Clube do Vinho abaixo:

ENO-MARKETING DIGITAL, de Edu Lira | Segundas, quartas e sextas, às 12h. | Vinho no mercado digital.

BUBBLETALKS, de Gui Menin | Terças, às 18h. | O espumante em pauta.

GARFO & TAÇA, de Paula Theotonio | Quintas, às 20h | Conversas sobre comidinhas afetivas, regionalidade e vinhos que amamos.

VINHO MUSICAL, de Ana Cristina Mokdeci | Sextas, às 20h. | Para relaxar, ouvir boa música e falar de vinho!

CORUJÃO DO VINHO, de Marcus Zanetti | Sextas, às 22h. | Papo sem censura sobre dates, crushes e vinhos.

ENOBRUNCH, de Pollyana Gomes | Sábados, às 10h30. | Para beber o vinho que sobrou da sexta e jogar conversa fora.

JOGO DO VINHO, de Ana Cristina Mokdeci | Sábados, às 18h. | Perguntas e respostas sobre o mundo do vinho!

SATURDAY NIGHT WINE, de Léo Romano | Sábados, às 20h. | Sala divertida para winelovers

50 TONS E TINTINS DO VINHO, de Ana Cristina Mokdeci | Domingos, às 18h. | Explore os vinhos em todas as suas cores, estilos e tons.

WINE BAR, de Michelle Louise | Domingos, às 20h | Entre e conte sua história com vinhos.