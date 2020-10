Conheça cinco hotéis perto de Salvador para virar o ano com segurança

Como será o Réveillon do baiano? Ainda não se sabe ao certo, mas pesquisas apontam tendências como a busca pelo contato com a natureza, por atividades ao ar livre e, principalmente, por segurança em destinos “dentro de casa”. Pensando nisso, o CORREIO separou algumas opções para manter a tradição de virar o ano perto da praia e de Salvador (confira a lista abaixo).

Afinal, “o desejo de viajar não diminuiu”, garante Marco Sobrinho, porta-voz e area manager da Booking. Em pesquisa divulgada essa semana, feita com mais de 20 mil pessoas no mundo, a empresa apontou que 91% dos entrevistados tomarão mais precauções na hora de escolher um destino e que 57% dos brasileiros estão animados para viajar.

Pensando nisso, foi criado um novo filtro de busca: “acomodações com medidas adicionais de saúde e segurança”. “As pessoas buscam viagens como uma alternativa de escape”, afirma Sobrinho. Segundo ele, o público está viajando mais localmente, principalmente em família, e essa é uma oportunidade que se abre para o turismo regional.

Curtir a beleza natural de sua terra é o que buscam 59% dos participantes da pesquisa no Brasil e os resorts aparecem entre as primeiras opções. “Nosso público tem sido majoritariamente regional: cidades próximas, do interior da Bahia e até o próprio soteropolitano”, explica a diretora de marketing e vendas do Grand Hotel Stella Maris Resorts & Conventions, Viviane Pessoa.

Iberostar, localizado na Praia do Forte, é um dos resorts próximos à capital

Sem pista

Pensando em responder à demanda, o Gran Hotel esse ano não terá pista de dança, para garantir o distanciamento social, e não venderá ingresso para o público externo. Já o complexo Costa do Sauípe definiu que seu Réveillon 2021 terá música ao vivo sem fortes atrações, para evitar aglomeração, além de ceia ao ar livre, brinde no gramado, e queima silenciosa de fogos.

“O mote para nossas comemorações é um evento mais tranquilo, de agradecimento, de união das famílias, agradecer que a gente sobreviveu”, afirma Flávio Monteiro, diretor de operações da Aviva, empresa que gerencia o complexo. “Não é um ano de celebração, muitas pessoas perderam seus entes queridos, perderam os empregos. Mas ‘Perto do Mar, a Gente é Mais Feliz’”, completa, fazendo referência ao tema da festa.

No mesmo clima, o gerente administrativo do Resort Costa dos Coqueiros, Ismário Júnior, reforça que esse “novo normal não é motivo nenhum para comemoração”. “São 150 mil mortos. Temos que ter responsabilidade com os protocolos e com as mortes – foram muitas! Mas os que estão vivos não merecem ficar com a cabeça boa também?”, pondera Ismário.

A festa do Resort Costa dos Coqueiros, localizado em Imbassaí, terá música ao vivo, mas com uma proposta intimista para não provocar aglomeração. Uma banda-baile vai investir em um repertório eclético e tentar garantir o distanciamento social. Além disso, o resort vai apostar em atividades ao ar livre.

A área verde que integra rio e mar é “bem a cara da praia, do clima lual”, explica o gerente do espaço. “A gente tem visto muito que as pessoas estão com a necessidade grande de espaço, de verde, de respirar. As pessoas estão muito abatidas. Esse vírus vai dar muita tese de doutorado e mestrado ainda. Não é fácil, não”, comenta.

Gran Hotel Stella Maris terá festa fechada para hóspedes

Resorts apostam em queima de fogos e música intimista

Gran Hotel Stella Maris Resorts & Conventions

Localizado em Stella Maris, a 5km da Lagoa do Abaeté, terá festa com música ao vivo (atração não divulgada). Por causa da pandemia, a pista de dança está suspensa e outras medidas de segurança foram adotadas: o evento será só para hóspedes, sem público externo; acesso ao buffet com máscara e luvas descartáveis oferecidas pelo hotel. Pacotes a partir de R$ 2.500 (casal)

Resort Costa dos Coqueiros

Localizado em Imbassaí, a 63 km de Salvador, espaço manterá a queima de fogos que acontece há quase 30 anos e já virou tradição na região. A festa terá música ao vivo, mas com uma proposta intimista para evitar aglomeração. Uma banda baile com repertório eclético é quem vai animar a virada. Pacotes a partir de R$ 4.700 (três noites)

Costa do Sauípe

Complexo de hotéis localizado a 76 km de Salvador terá queima silenciosa de fogos de artifício e apresentação de Gab Ferreira, cantora que participou de realities como SuperStar e The Voice Brasil. Será oferecido um jantar ao ar livre para manter o distanciamento e brindar o ano novo. A festa tem como tema ‘Perto do Mar, A Gente é Mais Feliz’. Diárias a partir de R$ 2.290

Iberostar Praia do Forte

Localizado a 80 km de Salvador, resort aposta em novos protocolos. Ainda sem programação de réveillon definida - porque está “planejando um novo formato” - oferece spa com pulverizadores eletrostáticos para higienização, teatro com assentos espaçados e piscinas com limite de usuários. Diária a partir de R$ 1.565 (por pessoa; mínimo de 7 noites)

Tivoli Praia do Forte

A tradicional ceia de Ano Novo está garantida no espaço localizado na Praia do Forte, a 80 km de Salvador. Ainda não há confirmação sobre música ao vivo. O resort oferece atividades como aula de bicicleta ao ar livre, com espaçamento entre as pessoas, e atividades para crianças que respeitam o distanciamento. Diárias a partir de R$ 4.163 (casal; mínimo de 7 noites)