Conheça Jade Picon, influencer que está no Camarote do BBB

A influenciadora digital Jade Picon, 20 anos, foi confirmada no grupo Camarote do Big Brother Brasil 22. Ela tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, é empresária e moradora de São Paulo. Solteira, é ex-namorada do também influenciador João Guilherme, filho do sertanejo Leonardo.

Aproveitou o momento em que seu nome está em alta e aceitou o convite para passar uma temporada no BBB22. “Estou colocando em jogo toda minha história e meu trabalho. Tenho muito a perder, mas estou confiante. Tenho certeza de quem eu sou e das minhas convicções. Vai ser uma experiência que vai me transformar”, avisa.

Começou a carreira ainda bebê, com uma campanha de carrinho de bebê. Aos oito anos, deu uma pausa na carreira de modelo mirim. Um ano depois, e inspirada no irmão, o influenciador Léo Picon, começou a mostrar seu dia a dia nas redes sociais. Quando percebeu, o hobby tinha virado profissão. “Ser influenciadora não foi uma escolha, aconteceu”.

Empolgada com o confinamento, a sister compara o BBB com uma viagem de intercâmbio que pode lhe tirar de sua zona de conforto. “Estou encarando esse programa como uma viagem fora da minha bolha. Não são 15 segundos, não tem filtro e não tem corte. É a maior loucura da minha vida".