Conheça o baiano que faz sucesso vendendo abará na Irlanda

Alexandre Rodrigues deixou Salvador para morar na Irlanda, mas provou que marca de dendê não sai. Ele levou a tradição do abará para a Europa e está fazendo sucesso por lá. Confira o relato do empresário:

"Mancha de dendê não saí, e eu provei isso quando deixei Salvador e fui realizar o sonho de fazer intercâmbio na Irlanda. Na verdade, a cultura africana sempre me atraiu muito. Inicialmente, por influência da religião, quando comecei a ter mais contato com a culinária típica e em encontro de amigos e familiares sempre aconteciam elogios para as comidas que eu preparava, principalmente as baianas.

Depois de um ano desempregado, com trabalhos informais e que pagavam menos do que era devido, resolvi ouvir os conselhos e arriscar a venda. Bom, deu certo. Hoje estou realizando o sonho do intercâmbio e muito disso foi proporcionado pelo Abará do Delí.

A baianidade não está só no dendê. Ela está no riso espontâneo, no amor pela boa comida, no prazer que sentimos quando alguém experimenta e podemos notar em seus rostos a sensação de felicidade. Porque ser baiano é isso. Hoje, por estar fora do Brasil, estou construindo um novo público, ainda tímido.

Aqui em Dublin, apesar de ter muitos brasileiros, nem todos conseguiram conhecer esse sabor baiano, afinal, somos um país gigante e nem todos tiveram a oportunidade de experimentar nossas delícias baianas. Mas não tem quem resista a um boa comida como a nossa.

O valor do Abará do Delí está na tradicionalidade. Em tempos de gourmetização de todas as coisas, o Abará do Delí aposta na tradição, como bom baiano que é.O aprendizado é a principal parte de qualquer processo. Estar aqui tem me feito aprender a trabalhar com a diversidade e como o que pensamos ser tão particular é tão multicultural.

Encontrar produtos tão específicos, trabalhar sem todo o equipamento, improvisar, reinventar sem perder a originalidade cultural, tudo isso tem sido uma experiência incrível. Enquanto isso, vamos aumentando o networking e torcendo para que funcione. A Bahia é um lugar de força, resistência e que acolhe, como colo de mãe, comida de vó, sorriso de criança, tudo isso num só".

Soluções coletivas Antes de abrir qualquer negócio, responda à questão: como o meu negócio ajudará ao mercado onde estou inserido?

Pesquisa Não se poupe em investir o tempo necessário para pesquisar sobre o produto ou serviço onde pretende atuar. As fontes dessa pesquisa podem ser variadas.

Sem preguiça Ao contrário do que prega conceitos antigos e preconceituosos, a Bahia sempre foi espaço de um povo trabalhador. Por isso, se a cultura local é seu foco, saiba que o trabalho precisa ser incansável.

Simpatia Como trabalhar duro na Bahia nunca foi sinônimo de tristeza, aproveite a inspiração e seja generoso na simpatia e na alegria. A simpatia baiana é um ótimo cartão de visita a ser aproveitado.

Valorização do natural Quando a cultura local é o gancho para o empreendimento, não esqueça de olhar para as expressões culturais com um olhar de curiosidade constante. Busque ver o natural como um estrangeiro e divulgue esses aspectos para o público-alvo