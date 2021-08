Conheça o empreendimento que será erguido no antigo Med Itaparica

Tornar a Ilha de Itaparica um dos principais destinos turísticos do Brasil. Esse é o sonho – sedimentado em planos bem sólidos – de um grupo de investidores de origem estrangeira e que há décadas atua em diversos ramos no país. São empresários que enxergam o potencial do lugar e querem ajudar na revitalização da região. Eles compraram o terreno onde antes funcionava o Club Med, que operou até o fim de 2019, e vão construir um complexo turístico que, prometem, não vai dever a nenhum empreendimento de grande porte no mundo.

“Depois da aprovação da Lei de Multipropriedade (13.777, de dezembro de 2018), percebemos que este seria o lugar ideal para investir na democratização da segunda residência, que é muito comum em outros países, como Estados Unidos e México, e está se expandindo na Europa e Ásia”, explica um dos principais executivos do empreendimento ao Alô Alô Bahia.

Na primeira das três etapas de implantação do projeto serão entregues 350 unidades com perfil de apartamento. O plano é, em cerca de 10 anos, chegar a 1.200.

Como atrativos, além da estrutura confortável e moderna, quem apostar no modelo de negócio - que permite a várias pessoas serem donas de um mesmo bem, pagando somente o preço e custos de manutenção da fração que efetivamente utilizada - vai desfrutar de um beach club, um parque aquático e até um open mall que serão construídos no local.

Caberá a Sidney Quintela coordenar o time de arquitetos e outros profissionais da área especializados em multipropriedade que atuarão em todas as etapas de implantação do lugar, batizado provisoriamente de Village Itaparica. As obras da primeira etapa começam em 2022 e devem durar de 12 a 18 meses.

Complexo turístico vai funcionar onde antes estava o Med Itaparica (foto: divulgação)



Novo comando

A empresária Viviane Rezende é a nova gestora da Vallvé Bahia e traz para a empresa, que atua há 59 anos no Brasil – 17 destes em Salvador – um olhar mais moderno e conectado com as novas tendências, oportunidades no mercado de luxo, reforçando sua identidade de boutique de excelência em banho, design e alta tecnologia para banheiros. A executiva, que já é sócia da Portobello Shop, aposta na consolidação da experiência no setor e diz: “Quero estar cada vez mais perto dos profissionais, arquitetos e designers para ajudá-los a desenvolver os melhores projetos”.

Viviane Rezende (foto: divulgação)





Olho nele



Adhemar Lemos Neto acaba de concluir o curso de Administração de Empresas na FAAP, em São Paulo, mas não está em seus planos voltar a morar em Salvador por enquanto. Atuante no Grupo LemosPassos, empresa onde trabalha já há alguns anos, o jovem tem como meta seguir os passos do pai, Ademar Lemos Jr., e expandir os negócios da família no estado onde se graduou. “Além disso, estou em busca de novos cursos de pós-graduação em Administração e Agronegócio, que é uma área que me interesso muito”, disse ao Alô Alô Bahia.

Adhemar Lemos Neto (foto: divulgação)



Almoço na Vitória

A empresária Mariana Andrade recebeu amigas no apartamento do Corredor da Vitória para comemorar o seu aniversário, quarta-feira, com almoço assinado pelo Buffet Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins. Aninha Marques, esposa do cantor Bell Marques e vizinha da aniversariante, esteve presente. Camile Souto, Jamile Paes Mendonça, Maria Eduarda Carvalho, Rebeca Tannus, Ju Pessoa e Sandy Pessoa também estiveram por lá. Mariana recepcionou os convidados ao lado do noivo, Eduardo Tavares Teixeira.

Mariana Andrade (foto: Alô Alô Bahia)



Sunset especial - A Paramana vai abrir um bar fixo e temático no Yatch Clube da Bahia. A iniciativa, ainda inédita em um dos locais mais exclusivos da cidade, será lançada nesse sábado (14), em clima de sunset com sax e DJ na piscina. Criada em 2017, a marca baiana de destilados é comandada pelo empresário Paulo Cavalcanti Júnior.

Expansão - Após 1 semana de Soft Opening, a empresária Victoria Cintra recebeu convidados, quarta-feira, na nova unidade do restaurante que leva o seu nome, localizado no Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. A outra unidade do Healthy por Victoria Cintra funciona no Ondina Apart, com uma equipe de quase 30 colaboradores.

Em dois tempos - Arte, literatura, história e gastronomia unidas em um só momento. A Nino Nogueira Arte Plural, no Largo do Carmo, nº 8, servirá de cenário, no próximo dia 26, para o lançamento do livro "Mon Amour, Quanto Tempo o Tempo Tem?", de Ticiano Leony, seguido de jantar assinado pelo Larriquerri. Animou? A experiência custa R$ 150,00 por pessoa e as reservas devem ser feitas

antecipadamente, até o dia 23.

Presença confirmada - Um dos maiores empresários de entretenimento do país, Bruno Dias, sócio da Agência Haute e co-fundador da UMAUMA, vem a salvador especialmente para participar do Almoço de Negócios que o Alô Alô Bahia promove, dia 31, no Restaurante Amado. Radicado em São Paulo, Dias promove as principais festas de fim de ano em Trancoso.

Bruno Dias (foto: divulgação)